أرامكو السعودية وام.او.ال المجرية ستشتريان أصولا نفطية بولندية

فايز نور الدين ا ف ب/ارشيف

اعلان لشركة ارامكو في الرياض في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

وارسو (أ ف ب) – أعلنت مجموعة "بي.كي.ان أورلن" النفطية المملوكة للدولة البولندية الأربعاء خططا لبيع أصول نفطية تابعة لها إلى شركة أرامكو السعودية وإلى شركة "ام.او.ال" المجرية تلبية لشروط يفرضها الاتحاد الأوروبي لإتمام صفقة اندماجها مع مجموعة "غروبا لوتوس" المحلية.

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وبموجب الصفقة ستشتري "أرامكو" حصة في مصفاة "لوتوس" كما ستشتري "ام.او.ال" المئات من محطات توزيع الوقود التابعة لـ"لوتوس" تلبية للشروط المطلوبة.

وكتب المدير التنفيذي لـ"بي.كي.ان أورلن" دانيال أوبايتك في تغريدة "إنها لحظة تاريخية... نحن نبني أكبر مجموعة للنفط والطاقة في هذا القسم من أوروبا".

واعتبر أن "الاندماج بين +بي.كي.ان أورلن+ و+غروبا لوتوس+ فرصة كبرى للتنمية في بولندا".

وتم الإعلان عن خطة الاندماج في العام 2018 لكن كان يتعين على أورلن أن تستجيب لهواجس لدى المفوضية الأوروبية على صلة بالمنافسة.

وحددت المفوضية شروطا تضمنت الموافقة على بيع بعض من أصول "لوتوس".

ويندرج الاستحواذ على لوتوس في إطار خطة أوسع نطاقا ترمي إلى تحويل "أورلن" إلى كيان لديه ما يكفي من النفوذ لتمكينه من المنافسة عالميا.

وسبق أن استحوذت أورلن على شركة الطاقة البولندية إينيرغا، وهي تعتزم شراء "بي.جي.نيج"، اكبر شركة للغاز في البلاد.

© 2022 AFP