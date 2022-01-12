إنقاذ 18 شخصا من بين أنقاض كنيسة أوقع انهيارها ثلاثة قتلى في نيجيريا

أودو مارتي ا ف ب/ارشيف

مصلون في كنيسة بمنطقة مايدوغوري في نيجيريا في يوم عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021

بورت هاركورت (نيجيريا) (أ ف ب) – قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفلان مساء الثلاثاء في انهيار كنيسة بضاحية مدينة أسابا في جنوب شرق نيجيريا، فيما أخرج 18 شخصا من بين الأنقاض، على ما أعلنت الشرطة المحلية الأربعاء.

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وتُسجل حوادث متكررة لانهيار مبان في نيجيريا، أكثر بلدان إفريقيا تعدادا بالسكان حيث يعيش الناس في مبان متداعية وفي ظل مخالفات مستمرة لقوانين البناء.

ويأتي هذا الحادث بعد شهرين من انهيار مبنى قيد الإنشاء في لاغوس أوقع 45 قتيلا على الأقل وأثار موجة استنكار على المستوى الوطني.

وقال الناطق باسم الشرطة المحلية برايت إيدافي إن الكنيسة انهارت مساء الثلاثاء في أوكبانام بضاحية أسابا في ولاية دلتا.

وأشار إلى أن ثلاثة أشخاص قُتلوا هم فتاتان وامرأة، لافتا إلى أن "أحد عشر شخصا من بين الذين تم إنقاذهم لا يزالون يتلقون الرعاية في المستشفى".

وذكرت وسائل إعلام محلية إلى أن المبنى انهار خلال قداس مسائي.

ومنذ 2005، انهار ما لا يقل عن 152 مبنى في لاغوس، وفق بيانات جمعها الجراح النيجيري أولاسونكانمي حبيب أوكونولا من جامعة فيتماترسراند في جنوب إفريقيا.

وعام 2014، أدى انهيار كنيسة في المدينة النيجيرية الكبرى إلى وفاة أكثر من مئة شخص وأثار موجة تعاطف كبيرة في نيجيريا.

© 2022 AFP