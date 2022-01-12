بطولة ألمانيا: كومان يمدد عقده مع بايرن حتى 2027

كريستوف ستاخه ا ف ب/ارشيف

سيبقى كومان في ميونيخ حتى العام 2027

برلين (أ ف ب) – وقع الجناح الفرنسي الدولي كينغسلي كومان عقداً جديداً مع ناديه بايرن ميونيخ حتى 2027، بحسب ما أعلن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الأربعاء.

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قال كومان البالغ 25 عاماً في بيان النادي البافاري "أعرف انه لدي المزيد من الأهداف الكبرى".

وانضم كومان إلى بايرن من يوفنتوس الإيطالي عام 2015 بعمر التاسعة عشرة، على سبيل الإعارة لعامين في بداية المطاف، وسجل له لاحقاً هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

حمل ألوانه في 217 مباراة مسجلاً 46 هدفاً و52 تمريرة حاسمة، كما أحرز لقب البوندسليغا في مواسمه الستة مع بايرن.

أضاف كومان "لا تزال أفضل أيامي كلاعب كرة قدم أمامي، وهدفي الأكبر هو الفوز مجدداً في دوري أبطال أوروبا".

وأشارت تقارير صحافية الى أنّ اللاعب الذي تكوّن في نادي باريس سان جرمان، سيتقاضى 17 مليون يورو سنوياً، أي ضعف ما يتقاضاه راهناً.

وتعرّض كومان الذي يصفه مدربه يوليان ناغلسمان كـ"أحد أفضل الأجنحة في العالم"، لسلسة إصابات في الكاحل أبعدته عن الملاعب في 2018.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان "أندية العالم بأسره تبحث عن لاعبين بقدرات كينغسلي كومان. عندما يملك الكرة يدخل السعادة إلى قلوب مشجعينا. الجماهير تأتي إلى الملاعب بسبب لاعبين من هذا الطراز".

كان أحد تسعة لاعبين يصابون بفيروس كورونا وغابوا عن الخسارة الأخيرة أمام ضيفهم بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2. لكن كومان حصل على مسحة سلبية وعاد إلى تمارين فريقه.

© 2022 AFP