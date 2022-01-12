بطولة إنكلترا: كلوب متفائل ببقاء محمد صلاح في ليفربول

لورانس غريفيث صور مشتركة/ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – كشف مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، الأربعاء، أنّ تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح "يسير على الطريق الصحيح" على الرغم من طول المفاوضات.

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وقال كلوب عشية مواجهة أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية المقررة الخميس "أعلم أنّ مو (محمد صلاح) يريد البقاء. نريده أن يبقى (...) أعتقد أن الأمور على المسار الصحيح. أنا متفائل جدًا بشأن ذلك. المشجعون ليسوا متوترين من هذا الأمر مثلك".

ويبقى للاعب المصري (29 عامًا) وهدّاف الدوري الإنكليزي بـ 16 هدفًا عام ونصف العام قبل نهاية عقده الحالي مع فريق المرسيسايد.

وصرّح صلاح في وقت سابق من هذا الاسبوع في مقابلة أنه لا يطلب "أشياء مجنونة".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن صلاح الذي فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول، يبحث عن راتب أسبوعي يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني (410 آلاف دولار).

سجّل صلاح 111 هدفًا في 165 مباراة ضمن الدوري الإنكليزي مع فريقه الحالي، ويتصدر السباق نحو الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في خمسة اعوام، وقد أشار في مقابلته الاخيرة الى أنّه "يريد أن يكون موضع تقدير".

وقال صلاح الموجود حاليًا برفقة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون "أريد أن أبقى، لكن الأمر ليس في يدي. الأمر في أيديهم. إنهم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة".

ويُظهر مالك ليفربول، مجموعة فينواي الرياضية، في منح عقود عالية للاعبين بمجرد بلوغهم سن الثلاثين، كما سيفعل صلاح في يونيو/حزيران المقبل.

ومع ذلك، لا يرى كلوب أي سبب يمنع مهاجم روما الايطالي وتشلسي السابق من البقاء في القمة حتى منتصف الثلاثينيات من عمره بنفس الطريقة التي فعل بها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال كلوب "أنا مقتنع تمامًا، إنه لاعب عالمي المستوى، لاعب مذهل وعظيم، قام بالكثير من الأشياء الرائعة لليفربول".

وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند السابق "شخصيته وتصميمه مذهلان، هذه هي الطريقة التي يتدرب بها".

سيغيب صلاح عن مباراة الذهاب لكأس الرابطة امام أرسنال بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في المسابقة القارية، علمًا انّ هذه المباراة كانت قد أرجئت من الأسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في ليفربول.

© 2022 AFP