دورة سيدني: التونسية جابر إلى ربع النهائي

ديفيد غراي ا ف ب

الاسبانية غاربينيي موغوروسا في لقطة لها خلال مباراتها ضد الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا في دورة سيدني. 12 كانون الثاني/يناير 2022

سيدني (أ ف ب) – واصلت التونسية أنس جابر نتائجها الايجابية استعدادا لمشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي تنطلق في 17 الحالي، بفوزها اللافت على التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين 6-4 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة سيدني الاربعاء.

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وكانت جابر تألقت بشكل لافت العام الماضي، حيث حققت باكورة القابها في مسيرتها وباتت اول لاعبة عربية تدخل نادي اللاعبات العشر الاوليات.

ونجحت جابر التي أصيبت بكوفيد-19 أواخر العام الماضي في قلب تخلفها في المجموعتين وتخرج فائزة على التشيكية المخضرمة، محققة اول انتصار على منافستها في أربع مباريات جمعت بينهما.

وتلتقي جابر المصنفة سابعة في دورة سيدني في ربع النهائي مع الاستونية أنيت كونتافيت الفائزة على الرومانية إيلينا غابريال روسه الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-1.

في المقابل، تغلبت الاسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة ثالثة عالميا على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-1 و7-6 (7-4)، وستلتقي في الدور المقبل مع الروسية الاخرى داريا كاساتكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس 6-3 و6-4.

وكانت أفضل نتيجة لموغوروسا في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020 عندما حلّت وصيفة للاميركية صوفيا كينن.

وكانت موغوروسا تخوض أوّل دورة لها منذ تتويجها ببطولة "دبليو تي اي" الختامية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعربت الإسبانية عن رضاها عن ادائها بعد توقف نحو شهرين وقالت في هذا الصدد "أنا سعيدة جدا لاني حافظت على هدوئي لا سيما في المجموعة الثانية عندما تخلفت 4-5 وكان الارسال في حوزتي. الفوز بأوّل مباراة في الموسم مهم جداً لا سيما بأن مباراتي الأخيرة كانت قبل وقت طويل".

وبلغت الفرنسية كارولين غارسيا ربع النهائي ايضا بعد انسحاب منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

© 2022 AFP