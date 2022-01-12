دوري "أن بي ايه": الفوز العاشر تواليا لممفيس

جاستن فورد GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم ممفيس غريزليز جا مورانت في لقطة له خلالا مباراة فريقه ضد غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 12 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق ممفيس غريزليز فوزه العاشر تواليا في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة اثر تغلبه على غولدن ستايت ووريرز 116-108.

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وتابع النجم الشاب جا مورانت تألقه في صفوف الفائز وسجل 29 نقطة بينها 5 نقاط في الدقيقة الاخيرة، في حين نجح نجم ووريرز ستيفن كوري في تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 27 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

ونجح مورانت في التألق هذا الموسم لا سيما في مواجهة الفرق الكبيرة، فسجل 30 نقطة او اكثر في سلة فينيكس صنز، بروكلين نتس ولوس انجليس ليكرز.

وقال مورانت "اظهرت قتالية منذ بداية المباراة. تقدمنا بفارق كبير على احد افضل الفرق في الدوري هذا الموسم وقد تمكن منافسنا من العودة في المباراة وحتى التقدم (في الربع الثالث)، لكننا واصلنا القتال واللعب".

واوقف فينيكس صنز سلسلة من 6 انتصارات لتورونتو رابتورز وتغلب عليه 99-95 في مباراة حسمها ديفن بوكر في الثواني الاخيرة عندما سجل سلة التقدم قبل 62 ثانية من نهاية المباراة ثم نجح في رميتين حرتين قبل النهاية ب6 ثوان رافعا رصيده الى 16 نقطة. اما افضل مسجل في صفوف الفائز فكان زميله جاي كرودر مع 19 نقطة.

في المقابل، كان أو جي انونوبي افضل مسجل في صفوف تورونتو مع 25 نقطة واضاف الكاميروني باسكال سياكام 22 نقطة.

والحق شيكاغو بولز خسارة قاسية بديترويت بيستونز 133-87 بفضل 22 نقطة للمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش و20 نقطة لديمار دي روزان.

والفوز هو العاشر لبولز في اخر 11 مباراة.

وفي المباريات الاخرى، فاز لوس أنجليس كليبرز على دنفر ناغتس 87-85، ونيو أورليانز بيليكانز على مينيسوتا تمبروولفز 128-125، وواشنطن ويزاردز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 122-118.

© 2022 AFP