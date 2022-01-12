عدد من القتلى في انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

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رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل في مقديشو في 23 ايلول/سبتمبر 2020

مقديشو (أ ف ب) – أعلن مسؤولون أن عددا من الأشخاص قتلوا الأربعاء في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، وقد تبنته حركة الشباب الجهادية.

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وقال ناطق باسم الحكومة الفدرالية إن الهجوم خلّف أربعة قتلى بينما تحدث مسؤول في جهاز الأمن عن "ستة قتلى على الأقل".

وأعلن المتمردون الجهاديون في حركة الشباب في بيان أنهم استهدفوا "مسؤولين أجانب" في الهجوم الذي وقع على طريق مزدحم في جنوب العاصمة.

ويأتي الهجوم بعد أيام من توصل القادة الصوماليين إلى اتفاق لاستكمال الانتخابات البرلمانية في شباط/فبراير، والتي تسبب تأجيلها المتكرر بأزمة سياسية عميقة في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو على تويتر "تدين حكومة الصومال الهجوم الانتحاري الجبان الذي وقع اليوم في مقديشو وقتل خلاله أربعة مدنيين وأصيب ستة آخرون".

واضاف "ان مثل هذه الاعمال الارهابية لن تخرج عملية السلام والتطورات الجارية في البلاد عن سكتها. يجب ان نتّحد لمحاربة الارهاب".

"قتلى وجرحى على الطريق"

وقال المسؤول الأمني المحلي محمّد عبدي لوكالة فرانس برس إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأضاف "المعلومات الأولية لدينا... تشير إلى أن ستة اشخاص على الأقلّ قُتلوا وأُصيب آخرون في انفجار كبير لسيّارة مفخّخة".

وأفاد شهود عيان أن موكبًا يضم سيارات تابعة لشركة أمنية خاصة يقلّ أجانب كان يمرّ في المنطقة عندما حصل الانفجار.

وقال عثمان حسن، أحد الشهود "رأيتُ بعض الركّاب جرحى محمولين بعد حدوث الانفجار".

ولفت شاهد آخر يُدعى حسن نور إلى أن "الانفجار كان كبيرًا جدًا لدرجة أنه دمّر معظم المباني قرب الطريق والمركبات التي كانت تمرّ من هناك".

وتابع "رأيت الكثير من القتلى والجرحى على الطريق".

وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في الصومال على تويتر، إنه بخلاف بعض التقارير "لم يكن هناك موظفون أو متعاقدون تابعون للأمم المتحدة في الموكب المستهدف بالتفجير الانتحاري".

من جانبها، أدانت واشنطن، أكبر داعم مالي أجنبي للصومال، الهجوم وقدّمت تعازيها لعائلات الضحايا.

صرف الانتباه

وتسعى حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة لإطاحة الحكومة الفدرالية الصومالية الضعيفة المدعومة من المجتمع الدولي، وتسيطر على مناطق شاسعة في الأرياف الصومالية.

ويعتقد الكثير من المراقبين أن الأزمة في أعلى هرم الدولة والمأزق الانتخابي المستمر منذ عام يصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال، مثل هذا التمرد.

وانتهت ولاية الرئيس فارماجو وهو في السلطة منذ العام 2017، في 8 شباط/فبراير 2021 التي فشل خلالها في تنظيم الانتخابات. ومنتصف نيسان/أبريل الماضي ، اثار إعلان تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات مسلحة في مقديشو.

في بادرة تهدئة، كلف رئيس الدولة روبلي تنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمرت الخلافات بين الرجلين. وفي كانون الأول/ديسمبر علق فارماجو مهام رئيس الوزراء الذي اتهمه بـ "محاولة الانقلاب" وتحدي سلطته بينما دعت المعارضة فارماجو إلى الاستقالة.

موقع انفجار سيارة مفخخة في مقديشو في 12 كانون الثاني/يناير 2021 - ا ف ب/AFP

والأحد، أعلن روبلي والقادة الصوماليون الاقليميون توصلهم إلى اتفاق لاستكمال الانتخابات البرلمانية بحلول 25 شباط/فبراير. وأكد فارماجو دعمه هذا الاتفاق.

ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر اعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في كل الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأت الانتخابات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر لاختيار أعضاء مجلس النواب.

© 2022 AFP