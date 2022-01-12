فاوتشي: بعد أوميكرون ستكون الولايات المتحدة "على عتبة" التمكن من "التعايش مع" فيروس كورونا

غريغ ناش تصوير مشترك/ا ف ب

مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي في مجلس الشيوخ الأميركي في 11 كانون الثاني/يناير 2022

واشنطن (أ ف ب) – اعتبر مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي أن رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بكوفيد-19، قد تكون الولايات المتحدة "على عتبة" فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها "التعايش مع" فيروس كورونا.

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وقال فاوتشي "في وقت يتقدّم (تفشي) أوميكرون ويتراجع، آمل أن نشهد وضعًا فيه (...) مزيج من المناعة الجيدة وإمكانية معالجة شخص معرض لخطر" الإصابة.

وأضاف خلال لقاء نظّمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم".

وتجاوزت الولايات المتحدة العدد القياسي لحالات كوفيد-19 التي استدعت النقل إلى المستشفى، مع قرابة 146 ألف مصاب في مستشفيات في كافة أنحاء البلاد. ويقبع نحو 24 ألفًا من بينهم في وحدات العناية المركزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الأميركية الثلاثاء.

وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفًا بقليل في 14 كانون الثاني/يناير 2021، منذ عام بالتمام والكمال تقريبًا.

وقال فاوتشي الثلاثاء "لسنا في مرحلة يمكننا فيها القول بشكل مقبول +فلنتعايش مع+ الفيروس، بسبب خصوصًا الضغط الحالي على نظام الرعاية. وأضاف "لكنني أعتقد أننا سنصل إليها".

ورجّح أن يُصاب "الجميع تقريبًا" بالمتحورة أوميكرون" لأنها شديدة العدوى، مشيرًا إلى أن من غير المرجّح أن يتمّ القضاء على كوفيد-19 بشكل كامل.

وتابع "لا يمكننا أن نترك هذا الفيروس يهيمن على حيواتنا لمدة أطول" داعيًا إلى وضع "استراتيجية جديدة" قريبًا.

وتواجه الولايات المتحدة حاليًا ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات خصوصًا بأوميكرون التي أصبحت مهيمنة خلال أسابيع. وتسجّل البلاد أعداد إصابات قياسية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.

© 2022 AFP