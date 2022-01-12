مقتل أربعة عسكريين في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو

سليمان اغ انارا ا ف ب

جنود من النيجر في صحراء إييفيرونان في 12 شباط/فبراير 2020

واغادوغو (أ ف ب) – قتل أربعة عسكريين على الأقلّ في هجوم جهادي استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

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وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ "هجوماً إرهابياً استهدف وحدة من المفرزة العسكرية بين ماركوي وتوكابانغو. لقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخرين بجروح".

وأكّد مصدر أمني آخر لفرانس برس وقوع الهجوم، مشيراً إلى أنّ "ردّ العسكريين أتاح صدّ المهاجمين وقتل بعضهم".

ورجّح المصدر أن تكون حصيلة القتلى في صفوف العسكريين أكبر، مشيراً إلى أنّ الجيش يجري "عملية تمشيط لتعقّب المهاجمين والبحث عن العسكريين الذين ما زالوا مفقودين".

وتقع ماركوي في مقاطعة أودالان بالقرب من الحدود مع كلّ من مالي والنيجر، في قلب "المثلث الحدودي" حيث يشنّ تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة الجهاديان هجمات باستمرار.

والأسبوع الماضي قُتل 13 مدنياً في هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو، بحسب مصادر محلية.

وسجّلت بوركينا فاسو نزوح نحو 1,5 مليون شخص، 61% منهم من الأطفال، بحسب تقرير أصدره المجلس الوطني للإغاثة الطارئة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وخلّفت هذه الهجمات ألفي قتيل على الأقلّ، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

© 2022 AFP