هونغ كونغ تعتزم إقرار قانون يجرّم مزيداً من الأفعال المعادية "للأمن القومي"

بيتر باركس ا ف ب

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الحكومة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2021

هونغ كونغ (أ ف ب) – أعلنت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، خلال أول جلسة للمجلس التشريعي الجديد في المدينة الأربعاء أنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون يجرّم مزيداً من الأفعال التي تقوّض "الأمن القومي".

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وقالت المسؤولة الموالية للنظام الصيني إنّه بالإضافة إلى القانون الحالي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020 ويعاقب على أربع جرائم هي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، فإنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون محلّي يعاقب على حوالى أربعين جريمة أخرى تقوّض الأمن القومي.

ويعاقب على هذه الجرائم الأربع بالسجن المؤبد.

وأوضحت لام أنّ حكومتها ستعدّ "تشريعاً محلّياً" جديداً يلبّي موجبات المادة 23 من الدستور المصغّر الخاص بهونغ كونغ والتي تطلب من المدينة إقرار قوانين أمن قومي خاصة بها.

وقالت للنواب "العملية التشريعية المتعلقة بالمادة 23 هي جزء من الالتزامات الدستورية ولا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك".

ولم تحدد لام، التي تعتزم تقديم مسودة قانونها قبل نهاية حزيران/يونيو، ماهية الجرائم التي سيعاقب عليها القانون الجديد.

وتتعلق المادة 23 بـ"الخيانة والانفصال والتخريب والفتنة".

وتنصّ هذه المادّة أيضاً على منع أيّ منظمة سياسية أجنبية من ممارسة أنشطة سياسية في هونغ كونغ كما تنصّ على حظر كلّ منظمة سياسية محليّة تقيم علاقات مع هيئات سياسية في الخارج.

كانت الصين قد فرضت قانون الأمن القومي في حزيران/يونيو 2020 في هونغ كونغ بعد احتجاجات حاشدة وعنيفة مؤيدة للديموقراطية في كثير من الأحيان، هزّت الإقليم العام الماضي.

تمت صياغته بطريقة غامضة للغاية، ما جعل أي شكل من أشكال المعارضة غير قانوني وغيّر وجه المدينة، التي كانت في السابق معقلًا للحريات، على صورة النظام الصيني الاستبدادي.

"إذا كانت الوقاية جيدة سيكون العقاب أقل"

معظم شخصيات الحركة المؤيدة للديموقراطية اليوم اودعوا السجن أو ابتعدوا عن السياسة أو هربوا إلى الخارج.

الغالبية العظمى من جرائم الأمن القومي تتعلق بالأشخاص الذين دافعوا أو عبروا عن آراء سياسية باتت تعتبر غير شرعية.

دخل القانون الأساسي حيز التنفيذ عند عودة هونغ كونغ إلى الصين في 1997، وتنص المادة 23 على اعتماد قانون محلي يهدف إلى ضمان الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

في عام 2003، اضطرت الحكومة للتخلي عن تطبيق المادة 23 بعد احتجاجات ضخمة. لهذا السبب قررت بكين في عام 2020 فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ.

من المستبعد ألا يتم تمرير هذا القانون المحلي الجديد، إذ إن المجلس التشريعي بات الآن مخصصا "للوطنيين" اثر القواعد الجديدة الرامية إلى منع أي شكل من أشكال المعارضة.

خلال اقتراع كانون الأول/ديسمبر، تم انتخاب 20 فقط من أعضائه البالغ عددهم 90 بالاقتراع العام المباشر، فيما عين الآخرون من قبل اللجان الموالية لبكين.

سيتعين على مجموعة من كبار الناخبين التابعين لبكين انتخاب رئيس تنفيذي جديد في آذار/مارس. ولم تعلن لام، التي تنتهي ولايتها من خمس سنوات في حزيران/يونيو، ما إذا كانت تنوي الترشح مجددا.

الأربعاء أقرت بأنه يبدو من الصعب استكمال مشروع القانون قبل نهاية ولايتها الأولى.

أشادت لام متوجّهة إلى مجلس تشريعي باتت جدرانه تحمل شعار الصين الوطني باللونين الأحمر والذهبي، بقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.

وقالت للنواب "وظيفته الحالية هي أن يكون دعامة لضمان الاستقرار وإبلاغ الأفراد بأنه سيكون هناك عواقب" مضيفة أن صياغة التشريع الجديد ستكون "محكّمة".

وأضافت "يسمح لنا القانون بمنع وقمع ومعاقبة الجرائم. إذا كانت الوقاية جيدة سيكون العقاب أقل".

© 2022 AFP