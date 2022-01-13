بطولة إنكلترا: الغازي من أستون فيلا الى إيفرتون معارًا

ليندسي بارنابي ا ف ب

لندن (أ ف ب) – انضم الدولي الهولندي أنور الغازي من أستون فيلا الى منافسه إيفرتون في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن نادي "ميرسيسايد" الخميس.

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وبات الجناح المغربي الاصل ثالث لاعب يصل الى ايفرتون في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الظهيرين الأوكراني فيتالي ميكولينكو من دينامو كييف والاسكتلندي نايثن بيترسن من رينجرز بصفقتين كاملتين.

وقال الغازي (26 عامًا) في حديث مع قناة إيفرتون "أنا متحمس جدًا. إيفرتون ناد كبير وأتوق لأبدأ مشواري".

وتابع "أريد أن أظهر إمكاناتي لزملائي، للنادي، وبالطبع للجماهير. أريد أن أزرع الابتسامة على وجوههم. أنا جاهز ومستعد للعمل بجهد لأجل ذلك ولنعمل جميعًا سويًا".

ويحتل ايفرتون بقيادة المدرب الاسباني رافايل بينيتيس المركز الخامس عشر في الدوري متخلفًا بمركز وثلاث نقاط عن فيلا ومدربه ستفين جيرارد.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من صفقة انتقال الظهير الفرنسي لوكا ديني في الاتجاه المعاكس من "توفيز" الى فيلا.

وانضم الغازي الى فيلا في العام 2018 قادمًا من ليل الفرنسي وساهم في صعود الفريق الى دوري الاضواء لموسم 2019-2020.

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