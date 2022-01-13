بطولة إنكلترا: الفرنسي ديني من إيفرتون الى أستون فيلا

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انضم لوكا ديني الى استون فيلا قادمًا من إيفرتون

لندن (أ ف ب) – أعلن أستون فيلا الإنكليزي تعاقده مع اللاعب الدولي الفرنسي لوكا ديني من إيفرتون الخميس في صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).

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ويعتبر الظهير الأيسر ثاني صفقات المدرب ستيفن جيرارد في نافذة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير، بعد وصول البرازيلي فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني.

وقال أسطورة ليفربول السابق جيرارد "عندما أصبح لوكا متاحًا، انتهزنا الفرصة لإستقدامه إلى النادي".

وتابع "التوقيع مع لاعب بإمكاناته وجودته في النافذة الشتوية هو إضافة رائعة لفريقنا ووصوله يسعدني ويسعد كل من يرتبط بأستون فيلا".

تراجع دور ابن الـ 28 عامًا في ايفرتون تحت قيادة المدرب الإسباني رافايل بينيتيس، الامر الذي دفعه للمطالبة بالرحيل الاسبوع الماضي.

وأوضح ديني، الذي لم يلعب مع إيفرتون منذ الخسارة أمام ليفربول في الأول من كانون الأول/ديسمبر، في رسالة على إنستغرام الأربعاء أنه غير سعيد بالطريقة التي عومل بها.

وقال لاعب برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، أنه وقع عقدًا جديدًا مع نادي ملعب غوديسون بارك العام الماضي مع طموح البقاء في النادي "لفترة طويلة".

وأردف "ما حدث وبعض الأشياء التي قيلت عني الشهر الماضي جعلتني حزينًا للغاية. لكنني لن أدخل حربًا كلامية مع أحد. أحيانًا لا يتطلب الأمر سوى شخص واحد من الخارج لتدمير علاقة حب جميلة".

ومن المحتمل ان تكون مباراة ديني الاولى مع فريقه الجديد الذي يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب بمواجهة مانشستر يونايتد السبت ضمن الدوري الانكليزي.

© 2022 AFP