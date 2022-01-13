بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يجب أن يكون بين الثلاثة الأوائل بحسب رونالدو

بول إيليس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو انّ مانشستر يونايتد يجب ان ينهي الموسم بين المراكز الثلاثة الاوائل في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن (أ ف ب) – حضّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زملاءه على تغيير العقلية في غرفة الملابس، معتبرًا أنّ عدم احتلال مانشستر يونايتد أحد المراكز الثلاثة الاوائل في الدوري الإنكليزي لكرة القدم لن يكون مقبولاً.

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نجح المدرب الموقت، الألماني رالف رانغنيك، في إيقاف المسار الانحداري لمانشستر يونايتد في "البريميرليغ" منذ توليه قيادته خلفًا للنروجي أولي غونار سولشاير المُقال، الا انّ يونايتد لا يزال يقبع في المركز السابع بفارق 22 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر ولم يتمكن من تحقيق نقلة نوعية بالاداء والنتائج.

ودعا رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى تغيير العقلية داخل غرفة الملابس لمواجهة المستوى السيء ليونايتد والذي أدّى إلى الخسارة 1-صفر على يد ولفرهامبتون في المرحلة الاخيرة الاسبوع الماضي.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "مانشستر يونايتد يجب أن يفوز بالدوري أو أن يحتل المركز الثاني أو الثالث. لا أرى أي مركز آخر لمانشستر يونايتد".

وأضاف "في قلبي، لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من كوننا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنكليزي".

وتابع نجم ريال مدريد الاسباني السابق "أعتقد أنه لبناء أشياء جيدة في بعض الأحيان عليك تدمير بعض الأشياء الاخرى. عام جديد، حياة جديدة، آمل أن تكون مانشستر في المستوى الذي يريده الناس، وخصوصًا المشجعين. نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن".

وأردف الدون "يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل، كل واحد منا. لا أريد أن أكون هنا في النادي لأقاتل لأكون في المركز السادس أو السابع. أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة. أعتقد إذا غيرنا رأينا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة".

© 2022 AFP