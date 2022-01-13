دورة سيدني: جابر تنسحب امام كونتافيت بسبب الإصابة عشية أستراليا المفتوحة

فريديريك براون ا ف ب/ا ف ب

التونسية أنس جابر تنسحب من مباراتها امام الاستونية أنيت كونتافيت في الدور ربع النهائي لدورة سيدني لكرة المضرب بعد اوجاع في أسفل الظهر

سيدني (أ ف ب) – مُنيت تحضيرات اللاعبة التونسية أنس جابر لبطولة أستراليا المفتوحة بنكسة بعد تعرّضها لإصابة في الظهر، ما أجبرها على الإنسحاب من مباراتها امام الاستونية أنيت كونتافيت في الدور ربع النهائي من دورة سيدني لكرة المضرب.

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فازت الاستونية بالمجموعة الأولى المتقاربة 6-4 قبل أن تطلب جابر وقتًا مستقطعًا طبيًا، وبعد علاج طويل بإصابة في أسفل الظهر، أعلنت التونسية إنسحابها من اكمال اللقاء.

وتعتبر إصابة جابر قبل أيام من انطلاقة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، نكسة حيث كانت تعوّل على متابعة عروضها القوية التي شهدت فوزها بباكورة ألقابها في بطولات المحترفات، كما أنها دخلت ترتيب أفضل عشر لاعبات في العالم وهو انجاز تاريخي للاعبة العربية.

في المقابل، ستُواجه كونتافيت نظيرتها التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنّفة رابعة عالميًا وبطلة فرنسا المفتوحة في دور الأربعة عقب فوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 6-صفر و6-2.

وقالت كونتافيت "ليست هذه هي الطريقة التي تريد الفوز بها على الإطلاق، آمل حقًا أن تكون أنس على ما يرام الأسبوع المقبل وألا يكون الأمر خطيرًا للغاية".

وتابعت "المجموعة الأولى كانت تنافسية حقًا وقد خضنا بعض المباريات الصعبة من قبل وكانت دائمًا في المقدمة، لذلك كان من الجيد الفوز بالمجموعة وأنني كنت ألعب بالطريقة التي كنت ألعب بها".

وتُعتبر كونتافيت من بين المرشحات الجديات للمنافسة على لقب اولى بطولات غراند سلام لهذا العام بعدما قدّمت اداءً قويًا في النصف الثاني من الموسم الماضي وفازت بأربعة ألقاب في غضون شهرين، قبل ان تُنهي العام بإحتلالها مركز الوصافة في بطولة "دبليو تي أيه" خلف الاسبانية غاربينيي موغوروسا.

لكنها ستصطدم في الدور ما قبل النهائي بلاعبة بلغت في الآونة الاخيرة قمة مستوياتها وهي كرايتشيكوفا، لا سيما بعد فوزها ببطولة رولان غاروس، إضافة الى دورتي ستراسبورغ وبراغ.

من جهتها، تُواجه موغوروسا المصنّفة ثالثة نظيرتها الروسية داريا كاساتكينا في وقت لاحق للسعي لبلوغ النصف النهائي.

وسيكتمل عقد دور الاربعة عندما تلتقي الإسبانية الاخرى باولا بادوسا المصنّفة خامسة مع بطلة أولمبياد طوكيو السويسرية بليندا بنتشيتش.

وفي مسابقة الرجال، فاز الروسي أصلان كاراتسيف على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-2 و3-6 و6-2، ليبلغ الدور قبل النهائي بينما عبر النجم البريطاني المخضرم أندي موراي بشكل أسهل.

موراي، الذي سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة بموجب بطاقة دعوة، عاد الى غرف الملابس بعد مجموعة واحدة اثر انسحاب منافسه البلجيكي دافيد غوفين بسبب الإصابة، علمًا انّ موراي فاز بالمجموعة الاولى 6-2.

سيواجه موراي المصنّف أول عالميًا سابقًا نظيره رايلي أوبيلكا لمكان في النهائي، بعدما تغلب الأخير على مواطنه الاميركي براندون ناكاشينا بمجموعتين نظيفتين.

© 2022 AFP