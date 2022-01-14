أستراليا تلغي تأشيرة دخول نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش للمرة الثانية

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أبطلت السلطات الأسترالية الجمعة تأشيرة نجم التنس المصنف أول عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش، معتبرة أنه يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا، يأتي هذا لإلغاء للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية يوم الاثنين الماضي بإبطال قرار الحكومة السابق، ويصر وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك على قراره معتبرا أنه يستخدم سلطته طبقا لقوانين الهجرة في البلاد.

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ألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش الجمعة قائلة إن المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وبناء على ما يتمتع به من صلاحيات في الوقت الحالي ألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة جوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية يوم الإثنين الماضي بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال وزير الهجرة في بيان "اليوم استخدمت سلطاتي طبقا لقوانين الهجرة في إلغاء التأشيرة التي يحملها السيد نوفاك جوكوفيتش لأسباب تتعلق بالصحة والنظام العام ومن أجل المصلحة العامة للبلاد."

فرانس24/ رويترز

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