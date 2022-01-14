أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية

براندون مالون ا ف ب/ارشيف

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في لقطة له خلال مباراته ضد الكسندر زفيريف في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب في 16 شباط/فبراير 2021

سيدني (أ ف ب) – ألغت أستراليا تأشيرة دخول نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19، ما يعني ترحيله عن البلاد، في وقت دعا قاض فدرالي استرالي الى عقد جلسة طارئة للنظر في القضية.

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وقال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك في بيان إنه اتخذ قرار إلغاء التأشيرة "لأسباب تتعلق بالصحة والنظام"، مشيرا إلى أن الحكومة برئاسة سكوت موريسون "مصممة بقوة على حماية الحدود الاسترالية لا سيما في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19".

ويعني القرار منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول الى استراليا لمدة ثلاث سنوات إلا في ظروف استثنائية.

واعتبر رئيس الوزراء في وقت لاحق في بيان رسمي أن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش يأتي في اطار حماية "تضحيات" الشعب الاسترالي. وقال "قام الاستراليون بتضحيات كثيرة خلال هذه الجائحة وكانوا يتوقعون عن وجه حق بأن تتم حماية هذه التضحيات".

ولم يعرف بعد ما إذا كان ديوكوفيتش سيتقدم باستئناف للقرار الجديد، لكن المحامي الاسترالي الشهير كريستوفر ليفينغستون اعتبر بان معسكر النجم الصربي يستطيع التقدم بطلب للمحكمة الفدرالية. وقال "يملك ديوكوفيتش فريقا كفوءا من حوله. يستطيع البقاء والكفاح أو المغادرة".

وبعد ساعات من القرار، دعا القاضي الذي كان حكم في وقت سابق بعدم ترحيل ديوكوفيتش من استراليا، الى جلسة استماع طارئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة في بيان رسمي "ستعقد جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي هذا المساء الساعة 20,45 بالتوقيت المحلي (9,45 ت غ)" من دون أي إيضاحات.

وكان ديوكوفيتش المصنف أول عالميا يمني النفس بإحراز بطولة استراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (21)، لكن مسعاه بات مهددا.

ووصل ديوكوفيتش في الخامس من كانون الثاني/يناير إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص كونه أصيب بـ"كوفيد-19" في 16 من الشهر الماضي، لكن السلطات رفضت السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفاء اللاعب غير الملقح لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة "كوفيد-19"، فتمّ رفض تأشيرته ونقل الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وتقدّم النجم الصربي باستئناف للقرار ونجح في مسعاه بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري وبالفعل حصل ذلك، فقام بتدريباته على الملعب الرئيسي للبطولة الاسترالية بشكل طبيعي في الأيام الأخيرة، لكن مشاركته في البطولة كانت معلقة في انتظار قرار وزير الهجرة الذي اتخذ اليوم.

واعترف ديوكوفيتش بارتكاب "أخطاء" لدى تعبئة استمارة الدخول الى أستراليا وفي سلوكه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي إذ لم يحترم رغم الإصابة مسألة التباعد الاجتماعي. وقال على حسابه على تطبيق إنستغرام "نعيش في حقبة صعبة في إطار الجائحة العالمية، وفي بعض الأحيان تُرتكب أخطاء".

وكشف ديوكوفيتش بأن فريقه عبأ الاستمارة باسمه، مضيفا "مدير أعمالي يتقدّم باعتذاراته الصادقة لهذا الخطأ الاداري. كان الخطأ بشريًا وليس عمدًا".

وكان ديوكوفيتش ظهر في مناسبة في بلغراد غداة تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر عندما جاءت نتيجته إيجابية، بحسب المعلومات التي أفاد بها سلطات الهجرة الاسترالية.

وأوضح ديوكوفيتش أنه لم يكن قد حصل على نتيجة الفحص الذي خضع له بعدما حضر في اليوم التالي (17 كانون الأول/ديسمبر) في بلغراد حفلا لتكريم لاعبين صرب شباب من دون وضع كمامة، وفقًا لصور منشورة صادرة عن اتحاد كرة المضرب الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه خضع لجلسة تصوير مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية بعد يومين، أي في 18 من الشهر المذكور، وفق ما ذكرت الصحيفة بنفسها.

وأكد ديوكوفيتش أنه قبل لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان كان قد خضع لفحص جديد جاءت نتيجته سلبية، وقال مدافعا عن نفسه "لم أكن أشعر بأي عوارض وكنت في حالة جيدة، لم أكن حينها علمت بنتيجة فحصي الايجابي قبل نهاية ذلك الحدث".

جدل سياسي

ومع تفشّي متحوّر أوميكرون في صفوف الأستراليين، أحدث رفض ديوكوفيتش تلقي اللقاح جدلاً كبيراً.

ويحمل النزاع القانوني مع ديوكوفيتش خلفيات سياسية في بلد عاش على مدى عامين أصعب القيود في العالم لمواجهة تفشي كوفيد-19 ويستعد للانتخابات العامة في أيار/مايو.

وقال زعيم حزب العمّال المعارض أنتوني ألبانيزي في مقابلة الخميس "لأستراليا سياسة تقضي بعدم السماح لغير الملقحين بدخول البلاد. من غير المفهوم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة".

وأضاف "كيف تمكّن نوفاك ديوكوفيتش من القدوم إلى هنا؟".

ومع ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات في ملبورن، أعلنت ولاية فيكتوريا الخميس أنها ستحدّ من الطاقة الاستيعابية للملاعب بنسبة 50%.

ويتعيّن على جماهير البطولة التي تنطلق الإثنين تلقي اللقاح أو الحصول على إعفاء طبي.

© 2022 AFP