أمم إفريقيا: "فيفا" يوقف لاعب السنغال بابي غاي على خلفية مشكلة انتقال

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اللاعب السنغالي بابي غاي مع مرسيليا الفرنسي بمواجهة غلطة سراي التركي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في إسطنبول في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

دكار (أ ف ب) – أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف لاعب منتخب السنغال بابي غاي المُشارك مع بلاده حاليًا في كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، على خلفية مشكلة في عملية انتقاله بين ناديي مرسيليا الفرنسي وواتفورد الإنكليزي، بحسب ما أفاد مدرب المنتخب الوطني أليو سيسيه الجمعة.

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ووقّع غاي قبل انضمامه إلى مرسيليا في العام 2021، عقدًا أوليًا مع واتفورد.

وقال سيسيه في شريط فيديو شاهدته وكالة فرانس برس الجمعة "هناك مشكلات إدارية بين واتفورد ومرسيليا بشأن الانتقال. وبالتالي أوقفه الفيفا".

وأفاد المدرب السنغالي "تبلغنا القرار قبل خمس دقائق من المباراة، حيث أبلغنا محاميه هذا الصباح، ولكن قبل انطلاق المباراة بقليل حصلنا على التأكيد. لهذا السبب لم ندرجه في القائمة الرسمية".

وشارك لاعب خط الوسط البالغ 22 عامًا من مقاعد البدلاء مع المنتخب السنغالي في مباراته الافتتاحية التي انتهت بالفوز على زمبابوي 1-صفر، لكنه لم يشارك في المواجهة امام غينيا التي انتهت بالتعادل السلبي الجمعة.

وأضاف سيسيه "نتيجة لذلك، طالما أننا لم نستأنف، لا يمكنه اللعب معنا".

وتابع "هذه مشكلة أخرى حدثت لنا مثل العديد من المشكلات الأخرى منذ بداية كأس إفريقيا".

وعانى المنتخب السنغالي من سلسلة غيابات بسبب "كوفيد-19" خلال مباراته الأولى في 11 كانون الاول/يناير ضد زمبابوي، كما حُرم من خدمات لاعبين عدّة في المباراةالثانية على حدّ سواء بعد ايجابية عدد من الفحوصات التي أجريت، ومن بينهم مدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، لاعب وسط باريس سان جيرمان إدريسا غي وحارس تشلسي الإنكليزي إدوار مندي.

وأردف سيسيه "يجب أن نصلي لاستعادته طوال البطولة. لم يتضح (الأمر) بعد".

ولد غاي في فرنسا ولعب مع المنتخب الفرنسي لما دون 18 عامًا ثمّ مع منتخب ما دون 19 عامًا قبل ان يقرر تمثيل السنغال، موطن والديه، في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وقّع أول عقد احترافي له مع نادي لوهافر عام 2017.

وتخوض السنغال التي تحتل صدارة مجموعتها الثانية برصيد 4 نقاط مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد ملاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة، عقب اقترابها مع غينيا التي تتقاسم معها عدد النقاط ذاته من التأهل الى الدور ثمن النهائي.

© 2022 AFP