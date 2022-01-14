الامارات تعتزم تعزيز تبادلاتها التجارية مع تركيا (وزير)

ولي عهد ابو ظبي مع وزير الخارجية التركي مولود تشوش اوغلو خلال زيارته أنقرة 15 كانون الاول/ديسمبر 2021

دبي (أ ف ب) – أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي أن بلاده "تراهن على تركيا" بسعيها لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية، في أحدث مؤشر الى تحسن العلاقات بين البلدين.

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وقال ثاني الزيودي وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نشرت الخميس إن الإمارات تأمل في مضاعفة حجم التجارة مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، لفتح أسواق جديدة.

وأضاف الزيودي أن الإمارات "تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقا جديدة من خلال خدماتها اللوجستية وسلسلة التوريد الخاصة بها".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في تشرين الثاني/نوفمبر عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، وذلك خلال أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول اماراتي الى تركيا منذ 2012.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا بعد الحصار الذي فرضته السعودية ودول أخرى بينها الامارات على قطر، أقرب حلفاء انقرة واستمر من منتصف عام 2017 حتى أوائل العام الماضي.

كما دعمت الإمارات وتركيا أطرافا متنازعين في الحرب في ليبيا، حيث تم التوصل الى وقف لإطلاق النار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.

© 2022 AFP