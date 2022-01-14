بطولة ألمانيا: ثنائية لكل من هالاند ومونييه تقرّب دورتموند من بايرن ميونيخ

إينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب

هداف بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند بعد تسجيله هدفاً في مرمى فرايبورغ خلال مباراة الفريقين في الدوري الالماني لكرة القدم على ملعب سيغنال ايدونا بارك في 14 كانون الثاني/يناير 2022

دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب) – ضيّق بوروسيا دورتموند الخناق على بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الدوري الالماني لكرة القدم مقلصاً الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط موقتًا عقب فوزه على فرايبورغ 5-1 الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة.

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ورفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن بايرن المتصدر والذي بامكانه أن يعيد الفارق إلى ست نقاط في حال نجح في الفوز على مضيفه كولن السبت.

في المقابل، تجمّد رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة في المركز الرابع موقتاً وسط صراع مفتوح على دخول المراكز الأربعة الاوائل بين أندية عدّة في الـ "بوندسليغا".

على ملعب سيغنال ايدونا بارك، سجّل للفائز كل من البلجيكي توماس مونييه (14 و29) والنروجي إرلينغ هالاند (45+1 و75) والسوري الاصل محمد دحود (86)، فيما سجل هدف الخاسر البوسني إرميدين ديميروفيتش (61).

وخاض دورتموند المباراة وسط تضاعف هاجسه برحيل نجمه الشاب هالاند (21 عامًا)، إذ أفادت صحيفة "بيلد" اليومية الألمانية ان المهاجم الدولي النروجي والدائرة القريبة منه سيلتقون مع إدارة النادي "في الأسابيع المقبلة" لتحديد مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحف الأوروبية، يطمح ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الانكليزي للتعاقد مع الهداف النادر، بالإضافة الى أندية أخرى طامحة كباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ على حدّ سواء.

وتمكن أصحاب الارض من افتتاح التسجيل بعد مرور 14 دقيقة من عمر اللقاء من رأسية مونييه في الزاوية اليسرى العليا، اثر تمريرة عرضية من جوليان براندت (14)، ليعود البلجيكي ويضاعف النتيجة بالطريقة نفسها من رأسية بعد تمركز ممتاز وتمريرة حاسمة ثانية لبراندت (28).

وأضاف هالاند الثالث في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة بقدمه اليسرى داخل المنطقة في الزاوية اليسرى بعد تمريرة من الانكليزي الشاب جو بيلينغهام.

في الشوط الثاني، قلّص ديميروفيتش النتيجة لفرايبورغ بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة (60)، لكنّ سرعان ما اعاد هالاند فارق الثلاثة اهداف إثر تمريرة من دحود (74)، ليعود الأخير ويختم مهرجان الاهداف للفريق "الأصفر والأسود" بتسجيله الخامس في الدقيقة 86.

© 2022 AFP