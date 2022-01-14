دوري "أن بي ايه": باكس يلحق خسارة قاسية بووريرز

ال بيلو GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – ألحق ميلووكي باكس حامل اللقب الموسم الماضي خسارة قاسية بغولدن ستايت ووريرز بالفوز عليه 118-99 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفضل "تريبل دابل" لنجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو.

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وسجل يانيس، افضل لاعب في الدوري مرتين، 30 نقطة ونجح في 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليحقق "تريبل دابل" الثالث هذا الموسم وال28 في مسيرته. كما اضاف خريس ميدلتون 23 نقطة وبوبي بورتيس 20 للفائز. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان اندرو ويغينز مع 16 نقطة في حين اكتفى النجم ستيفن كوري ب12 نقطة فقط.

وضرب ميلووكي الذي عاد مدربه مايك بودنهولتسر للجلوس على دفة اللاعبين الاحتياطيين بعد غيابه عن المباريات الاربع الاخيرة لفريقه بسبب مخاوف بشأن كوفيد، بقوة في الربعين الاولين وانهى الشوط الاول متقدما بفارق كبير 39 نقطة (77-38) بينها 23 نقطة ليانيس.

وعلى الرغم من نجاح ووريرز في تقليص الفارق في الربع الثالث لكنه لم يقترب اطلاق من تهديد تقدم منافسه.

في المقابل، ثأر مفيس غريزليز من خسارته القاسية امام مينيسوتا تمبروولفز 95-138 في تشرين الثاني/نوفمبر وتغلب عليه 116-108، رافعا رصيده الى 11 فوزا تواليا.

وساهم الثنائي ديزموند باين وجارين جاكسون في فوز ممفيس بتسجيلهما 21 و20 نقطة تواليا، في حين اضاف الشاب جا مورانت 16 نقطة. اما افضل مسجل في صفوف مينيسوتا فكان انتوني ادواردز مع 30 نقطة واضاف زميله دانجلو راسل 29.

وسجل شاي غيلجيوس الكسندر 33 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على بروكلين نتس 130-109.

وتأثر نتس بغياب نجميه كيفن دورانت وكايري ايرفينغ، فكانت المسؤولية ملقاة على عاتق جيمس هادرن الذي سجل 26 نقطة واضاف 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

وقرر مدرب نتس ستيف ناش اراحة دورانت، في حين لا يحق لايرفينغ غير الملقح خوض المباريات البيتية لفريقه بسبب قوانين مدينة نيويورك.

وفي مباراتين اخريين، فاز دنفر ناغتس على بورتلاند ترايل بلايزرز 140-108، ونيو أورليانز بيليكانز على لوس أنجليس كليبرز 113-89.

© 2022 AFP