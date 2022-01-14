رالي دكار: العطية بطلا للمرة الرابعة

فرانك فيف ا ف ب

جدة (أ ف ب) – توج السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) بطلا لرالي دكار للمرة الرابعة بعد اعوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشرة الاخيرة في جدة الجمعة.

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وتقدم العطية في الترتيب العام على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بفارق 27 دقيقة و46 ثانية، في حين حل السعودي يزيد الراجحي ثالثا بفارق ساعة ودقيقة و13 ثانية.

وقال العطية اثر تتويجه "الشعور اليوم لا يصدق. نحن سعداء جدا". في المقابل، لم يكن لوب مستاء من النتيجة بقوله "في البداية اعتقدنا بان الامور انتهت بالنسبة الينا (فقد نحو 30 دقيقة في المرحلة الثانية)، لكننا كافحنا ونجحنا في احتلال المركز الثاني وبالتالي خضنا راليا جيدا".

ونجح العطية (51 عاما) في الفوز بمرحلتين خلال الرالي بالاضافة الى المرحلة التمهيدية ولم ينجح اي من منافسيه الاساسيين المخضرم ستيفان بيترهانسل او الاسباني كارلوس ساينس في تشكيل اي خطورة على صدارته.

وتساوى العطية بعدد الالقاب في رالي دكار مع الفنلندي أري فاتانن لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم بيترهانسل مع 8 القاب.

وفي فئة الدراجات النارية، توج البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) بثاني القابه في دكار بعد ان احرز باكورة القابه عام 2017.

وتقدم سندرلاند على التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) وعلى النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم).

© 2022 AFP