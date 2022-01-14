مجلس الأمن يدعو إلى "الافراج الفوري" عن سفينة إماراتية صادرها الحوثيون

- المسيرة/ا ف ب

صورة من فديو نشرته قناة المسيرة التابعة للحوثيين بتاريخ 3 كانون الأول/يناير 2022 وتظهر سفينة روابي التي ترفع علم الإمارات والتي صادرها الحوثين في البحر الأحمر

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية" التي صادرها المتمردون الحوثيون مطلع كانون الثاني/يناير وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

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ويندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة بضغط من الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع كانون الثاني/يناير، باحتجاز السفينة "روابي".

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون "كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة" ويؤكدون "أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي".

ويحضّ المجلس في ختام بيانه "كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة".

واثر مصادرة "روابي"، استنكرت السعودية والإمارات عمل "قرصنة" ضد سفينة مدنية. وتتدخل الدولتان عسكريا في اليمن منذ عام 2015 لدعم القوات الموالية للحكومة ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران.

وأكد الحوثيون من جانبهم أن السفينة تحمل "معدات عسكرية"، فيما شدد السعوديون أنها تحتوي على معدات مخصصة لبناء مستشفى في أرخبيل سقطرى اليمني الذي يسيطر عليه انفصاليون من جنوب اليمن مقربون من الإمارات.

في رسالة وجهت اخيرا إلى الأمم المتحدة، قالت الإمارات إن طاقم السفينة يتألف من 11 فردا هم سبعة هنود (الهند عضو غير دائم في مجلس الأمن) وواحد من كل من اثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفيليبين.

© 2022 AFP