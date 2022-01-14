10 جرحى جراء حريق في أكبر مصفاة نفط في الكويت

ا ف ب/ارشيف

مصفاة ميناء الأحمدي في تشرين الأول/أكتوبر 2021

الكويت (أ ف ب) – أسفر حريق في وحدة إسالة الغاز في أكبر مصفاة نفط في الكويت، عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم خمسة بجروح خطرة، وفق ما أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية التي تشغل المصفاة.

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وأعلنت الشركة عبر تويتر أن حريقًا اندلع "أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي".

وأوضحت الشركة الحكومية أنه تمّ تسجيل "10 إصابات وتم نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة".

وأضافت أن فرق الإطفاء "تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق".

وأكدت "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق" مشيرةً إلى أن "الوحدة المتضررة خارج الخدمة".

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على الخليج قبالة إيران على بعد نحو 40 كلم من العاصمة الكويتية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

تبلغ مساحة مصفاة الاحمدي التي بدأ تشغيلها العام 1949 حوالى 10,5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 الف برميل نفط).

وتبني الكويت مصفاة رابعة ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يوميا.

تنتج الكويت التي تعد من أثرى دول الخليج الغنية بالنفط ومصادر الطاقة نحو 2,4 مليون برميل نفط يوميا يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.

© 2022 AFP