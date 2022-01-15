بطولة ألمانيا: هاتريك ليفاندوفسكي تعيد بايرن للانتصارات وفارق النقاط الست عن دورتموند

مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه الـ300 في البوندسليغا في مرمى كولن في الدولي الالماني في 15 كانون الثاني/يناير 2022.

برلين (أ ف ب) – استعاد بايرن ميونيخ سكة الانتصارات وفارق النقاط الست بينه وبين مطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بفوزه الكبير على مضيفه كولن برباعية نظيفة بينها هاتريك لمهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي السبت في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

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وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة بهدفين مبكرين في الدقائق الـ25 الأولى، فمنحه هداف الدوري ليفاندوفسكي التقدم في الدقيقة التاسعة، وعزز لاعب الوسط الدولي الفرنسي كورنتان توليسو بالثاني بعد 16 دقيقة.

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة (62)، قبل أن يحقق الهاتريك بإضافته الرابع (74)، معززاً صدارته لترتيب الهدافين برصيد 23 هدفاً، بفارق خمسة أهداف أمام مهاجم باير ليفركوزن الدولي التشيكي باتريك شيك.

كما رفع البولندي غلته في البوندسليغا الى 300 هدف، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري يصل الى تلك العقبة بعد الاسطورة "المدفعجي" غيرد مولر (365).

وفجر بايرن ميونيخ جام غضبه في مضيفه كولن معوضاً خسارته على أرضه أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الخامس عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده الى 46 نقطة مقابل 40 لبوروسيا دورتموند الذي أكرم وفادة ضيفه فرايبورغ 5-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، توقفت صحوة كولن عند ثلاثة انتصارات متتالية فمني بخسارته الخامسة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 28 نقطة وتراجع الى المركز الثامن.

وتنفس بايرن ميونيخ الصعداء بعودة لاعبيه المتعافين من فيروس "كوفيد-19" بعد أن تأثر بغياب 9 منهم الأسبوع الماضي وغابوا عن مواجهة مونشنغلادباخ حيث اضطر وقتها المدرب يوليان ناغلسمان الى استدعاء لاعبين واعدين من الفريق الرديف لإكمال التشكيلة أبرزهم لوكاس كوبادو (18 عاماً) وبول فانر (16 عاماً و11 يوماً) الذي بات أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في مباراة بالدوري الألماني، محطماً الرقم القياسي لجمال موسيالا الذي خاض أولى مبارياته في عمر 17 عاماً و115 يوماً.

وعاد القائد حارس المرمى العملاق مانويل نوير وتوليسو، وجلس لوروا سانيه والفرنسي دايو أوباميكانو على دكة البدلاء قبل أن يدفع ناغلسمان بالأول في الدقيقة 61 مكان موسيالا.

واستمر غياب الفرنسيين كينغسلي كومان ولوكاس هرنانديز والكندي ألفونسو ديفيس بسبب الفيروس، والكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ والمدافع السنغالي بونا سار لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وهي المباراة الـ66 توالياً التي ينجح فيها بايرن ميونيخ في تسجيل هدف على الأقل محققاً رقماً قياسياً جديداً.

وضغط بايرن ميونيخ منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل عبر ليفاندوفسكي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من توماس مولر.

وصنع مولر الهدف الثاني لتوليسو بتمريرة حاسمة تابعها الدولي الفرنسي بيسراه من داخل المنطقة (25).

وهي التمريرة الحاسمة رقم 150 لمولر في البوندسليغا منذ بداية مشواره في 15 آب/أغسطس 2008. وحده الأرجنتيني ليونيل ميسي حقق أكبر عدد من التمريرات الحاسمة منذ ذلك الحين في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى برصيد 180.

وواصل بايرن ميونيخ أفضليته في الشوط الثاني وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثالث بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من سانيه (62)، قبل أن يسجل الهدف الرابع بتمريرة من سانيه أيضا تابعها بيسراه داخل المرمى (74).

© 2022 AFP