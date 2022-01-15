بطولة إنكلترا: الموافقة على طلب أرسنال بتأجيل مباراته ضد توتنهام

بول إيليس ا ف ب

مع عدم توفر عدد اللاعبين المطلوب في أرسنال (13 وحارس مرمى واحد)، وافق مجلس رابطة الدوري الممتاز على تأجيل مباراته ضد توتنهام

لندن (أ ف ب) – وافقت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم السبت على طلب أرسنال بتأجيل مباراته ضد توتنهام الاحد ضمن المرحلة الثانية والعشرين، بسبب عدم وفرة اللاعبين لخوض دربي شمال لندن.

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وكان فريق "المدفعجية" تقدم بالطلب الجمعة بعد خسارة المزيد من لاعبيه بسبب الإصابات بفيروس كورونا، انشغال بعضهم مع منتخبات بلاهم في كأس أمم إفريقيا، الايقاف أو الاصابات البدنية.

وغاب النروجي مارتن أوديغارد عن ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة ضد المضيف ليفربول الخميس (صفر-صفر) بسبب إصابته بكوفيد فيما تعذرت مشاركة الياباني تاكيهيرو تومياسو بسبب الاصابة.

وخرج المدافع البرتغالي سيدريك سوارش باكرًا من المباراة بسبب الإصابة، كما تعرض بوكايو ساكا لإصابة طفيفة، فيما زاد طرد السويسري غرانيت تشاكا من مشاكل المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا.

وقال توتنهام إنه فوجئ بطلب أرسنال كونه يملك ذات عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لرابطة الدوري "بعد طلب أرسنال، اجتمع مجلس رابطة الدوري الممتاز اليوم ووافق بكل أسف على تأجيل مباراة النادي خارج أرضه ضد توتنهام الاحد".

ومع عدم توفر عدد اللاعبين المطلوب في أرسنال (13 وحارس مرمى واحد)، وافق المجلس على طلب النادي.

وكانت تأجلت مباراة ليستر سيتي ضد مضيفه بيرنلي السبت لعدم توفر لاعبين في صفوف المضيف.

وارتفع عدد المباريات المؤجلة في الدوري الممتاز الى 21 منذ كانون الاول/ديسمبر الفائت.

© 2022 AFP