بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي نحو الاحتفاظ بلقبه بفوزه على مطارده تشلسي

أولي سكارف ا ف ب

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – قطع مانشستر سيتي خطوة نحو الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مطارده تشلسي بهدف جميل من نجمه كيفن دي بروين السبت في المرحلة 22، ليبتعد عنه بفارق 13 نقطة.

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وفي مباراة نادرة الفرص على ملعب الاتحاد في مانشستر، أطلق دي بروين تسديدة جميلة من خارج المنطقة قبل ثلث ساعة من النهاية، في الزاوية البعيدة لمرمى حارس تشلسي الإسباني كيبا أريسبالاغا منحت فريقه النقاط الثلاث وفوزه الثاني عشر توالياً.

وصحيح أن تشلسي أحبط سيتي الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بيد أن طموح لاعبي المدرب الألماني توماس توخل قد يقتصر على الحلول وراء سيتي في الترتيب والتأهل إلى دوري الأبطال.

ورفع سيتي رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة، بفارق 13 نقطة عن تشلسي الفائز مرة وحيدة في آخر ست مباريات في البريميرليغ، فيما يلعب ليفربول الثالث (42 من 20) والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات مع ضيفه برنتفورد الأحد.

ومنذ تولي توخل تدريب تشلسي، انتهت أربع من خمس مباريات مع سيتي بنتيجة 1-صفر، ولم تشذ هذه المواجهة عن القاعدة.

سيطر سيتي على المجريات، لكنه لم ينجح بفك شيفرة دفاع تشلسي الغائب عنه حارسه السنغالي إدوار مندي المشارك في كأس أمم إفريقيا، فشارك أريسابالاغا الحارس الأساسي السابق.

وجاءت فرصة سيتي الوحيدة قبل الاستراحة من خطأ دفاعي لتشلسي. ارتدت كرة لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش من دي بروين إلى جاك غريليش، أغلى لاعب إنكليزي في التاريخ، لكنه أهدر أمام مرمى الإسباني.

في المقابل، كان نصيب مهاجم تشلسي البلجيكي روميلو لوكاكو مماثلاً، إذ حرمه الحارس البرازيلي إيدرسون من ترك بصمة كبيرة في المباراة.

ويعاني تشلسي أخيراً بسبب إصابات لظهيريه بن تشيلويل وريس جيمس، فيما وجد الإسباني ماركوس ألونسو تحدياً كبيراً من رحيم سترلينغ، علماً بأن النادي اللندني استعاد نسبياً نتائجه بفوز مزدوج على جاره توتنهام في نصف نهائي كأس رابطة الاندية (2-صفر ذهابا و1-صفر إيابا) ليبلغ النهائي.

وبلمسة سحرية من المايسترو دي بروين، مرّ عن الفرنسي نغولو كانتي بعد تمريرة من البرتغالي جواو كانسيلو وأطلق تسديدة لولبية قوية في الزاوية اليسرى البعيدة لكيبا بعد مجهود فردي جميل (70).

ولم ينجح تشلسي بالرد على هدف دي بروين ليخرج من المباراة بخفّي حنين.

ومثَّل تشلسي منذ استلام توخل إدارته الفنية، عقدة بالنسبة الى مانشستر سيتي، حيث نجح الفريق اللندني في تحقيق ثلاثة انتصارات الموسم الماضي على كتيبة الاسباني بيب غوارديولا بينها نهائي دوري ابطال اوروبا، لكن الـ"سيتيزنس" نجحوا في رد الاعتبار من خلال الحاق الهزيمة بالفريق اللندني في ملعبه "ستامفورد بريدج" في ايلول/سبتمبر الماضي صفر-1، حيث شكل الانتصار نقطة تحول لحامل اللقب الذي كان يتخلف بفارق 3 نقاط عن منافسه حينها.

© 2022 AFP