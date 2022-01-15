بطولة إيطاليا: جنوى يقيل شيفتشنكو بعد شهرين من تعيينه

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

ميلانو (أ ف ب) – أقيل المدرب الأوكراني أندري شيفتشنكو من تدريب جنوى الإيطالي لكرة القدم بعد نحو شهرين من تعيينه بسبب سوء النتائج، حسب ما أعلن ناديه السبت.

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وقال جنوى في بيان إن مدرب فريق تحت 17 عاماً الفرنسي عبدولاي كونكو سيتولى مهمة التدريب الموقتة حتى التعاقد مع مدرب أصيل.

واشارت تقارير صحافية الى نية جنوى التعاقد مع المدرب الألماني برونو لاباديا الحرّ منذ اقالته من هرتا برلين قبل سنة.

وفاز مهاجم ميلان وتشلسي الإنكليزي السابق مرة يتيمة في 11 مباراة مع جنوى في مختلف المسابقات، بعد تعيينه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر. وجاءت خسارته الأخيرة أمام ميلان فريقه السابق في ثمن نهائي كأس إيطاليا الخميس.

وتحت قيادته، سجّل جنوى ثلاث مرات في تسع مباريات في الدوري، ففشل بتحقيق الفوز وخسر 6 مرات، ليحتل وصافة القاع في "سيري أ".

وقاد شيفتشنكو (45 عاماً) منتخب أوكرانيا إلى ربع نهائي كأس أوروبا حيث خسرت أمام إنكلترا صفر-4 في روما.

سجّل حامل الكرة الذهبية عام 2004، 175 هدفاً لميلان في 324 مباراة على فترتين، محرزاً لقب هداف الدوري مرتين ومتوجاً بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا 2003.

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