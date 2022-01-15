بطولة إيطاليا: يوفنتوس يضيق الخناق على أتالانتا بانتصار ثان تواليًا

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لاعبو يوفنتوس يحتفلون بفوزهم على أودينيزي على ملعب "يوفنتوس ستاديوم" في تورينو في الدوري الايطالي لكرة القدم في 15 كانون الثاني/يناير 2022

ميلانو (أ ف ب) – واصل يوفنتوس صحوته في الدوري الايطالي لكرة القدم محققًا انتصاره الثاني تواليًا في الدوري الايطالي، بفوزه على ضيفه أودينيزي 2-صفر السبت في المرحلة الثانية والعشرين.

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وكان يوفنتوس خاض مباراتين قويتين بعد عودته من العطلة الشتوية وتعادل على أرضه مع نابولي، قبل أن يحقق "ريمونتادا" رائعة في العاصمة الاسبوع الفائت معوضًا تأخره مرتين صفر-1 و1-3 الى فوز 4-3 على روما.

ويأمل يوفنتوس، الخامس برصيد 41 نقطة، أن يسدي له غريمه إنتر المتصدر (49) خدمة، عندما يلاقي الأحد في برغامو أتالانتا الرابع المتساوي مع السيدة العجوز نقاطًا، علمًا أن أتالانتا يملك مباراة مؤجلة ضد تورينو.

وحافظ يوفنتوس على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري للمباراة الثامنة تواليًا، معززًا آماله باحتلال أحد المراكز المؤهلة الى دوري الابطال بعد بداية سيئة للموسم.

وتقدم يوفنتوس أمام مدرجات شبه خالية بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا مع السماح بخمسة آلاف مشجع فقط، عبر الارجنتيني باولو ديبالا بعد أن مرر له مويز كين الكرة الى مشارف المنقطة، حاول المدافع الهولندي برام نيوتينك تشتيتها إلا أن المهاجم اقتنصها وسددها بيسراه من داخل المنطقة الى يمين الحارس في سقف الشباك (19).

ورغم أن رجال ماسيميليانو أليغري سيطروا على الشوط الاول، إلا أن التسديدة الوحيدة بين الخشبات الثلاث كانت تلك التي أتى منها الهدف.

ورفع الضيوف إيقاعهم في الشوط الثاني وحاولوا معادلة النتيجة إلا أن الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني أبعد المحاولات التي كانت بمعظمها سهلة.

وطالب الفرنسي براندون سوبي بركلة جزاء للضيوف بحجة عرقلة من البديل فيديريكو برنانديسكي، إلا أن الحكم أمر بمواصلة اللعب (73)، قبل أن يسدد الاخير كرة قوية تصدى لها الحارس دانييلي باديلي.

وسجل يوفنتوس الهدف الثاني برأسية من الاميركي ويستون ماكيني إثر عرضية من البديل ماتيا دي تشيليو (79).

إيموبيلي متصدر الهدافين

وسجل القائد تشيرو إيمبولي ثنائية ليرتقي الى صدارة هدافي الدوري ويعيد لاتسيو الى سكة الانتصارات بالفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه ساليرنتينا المتذيل.

بعد تعادل مثير مع إمبولي (3-3) وخسارة أمام إنتر (1-2) بعد العودة من العطلة الشتوية، حقق لاتسيو انتصاره الاول في ثلاث مباريات رافعًا رصيده الى 35 نقطة في المركز السادس المؤهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ".

وسجل إيموبيلي ثنائية مبكرة (7 و10) رافعًا رصيده الى 17 هدفًا في "سيري أ" هذا الموسم متفوقًا على الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا (16)، فيما أضاف مانويل لاتساري الثالث في الشوط الثاني (66).

ومني ساليرنتينتا الذي أعلن قبل انطلاق المباراة بدقائق عن ثلاث إصابات جديدة بكورونا في صفوفه ليرتفع العدد الى ستة لاعبين، بخسارته الخامسة عشرة في موسمه الاول في دوري الاضواء بعد أكثر من عقدين من الزمن.

واقترب تورينو من المراكز المؤهلة للمسابقات الاوروبية بفوزه على مضيفه سمبدوريا 2-1.

ويدين تورينو بفوزه الثاني تواليًا والتاسع هذا الموسم إلى كرتين رأسيتتين للعاجي ويلفريد سينغو (27) والبلجيكي دنيس برات المعار من ليستر سيتي الانكليزي (67)، فتقدم الى المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويملك تورينو مباراة مؤجلة مقارنه مع كل من لاتسيو وروما الذي يستضيف كالياري الاحد في العاصمة، بعد أن أرجئت مباراته ضد أتالانتا مع العودة من العطلة الشتوية أوائل الشهر الحالي بسبب إصابات بكورونا في صفوفه.

وافتتح فرانتشيسكو كابوتو التسجيل لسمبدوريا في الدقيقة 15 دون أن يتفادى فريقه الخسارة الثالثة تواليا والثانية عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الخامس عشر على بعد أربع نقاط من منطقة الهبوط.

© 2022 AFP