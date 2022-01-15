بطولة فرنسا: سان جرمان يستعيد توازنه ولنس يقلب الطاولة على سانت إتيان

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يحتفل بهزه شباك بريست (2-صفر) في الدوري الفرنسي في 15 كانون الثاني/يناير 2022.

باريس (أ ف ب) – استعاد باريس سان جرمان المتصدر توازنه وحقق فوزه الأول بعد تعادلين متتاليين، عندما تغلب على ضيفه بريست 2-صفر السبت على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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وعانى باريس سان جرمان الأمرين في الشوط الاول وكادت شباكه تهتز في أكثر من مناسبة لولا براعة حارس مرماه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي لعب أساسيا بسبب إصابة زميله الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس بفيروس "كوفيد-19"، قبل أن يمنحه الدولي كيليان مبابي التقدم في الدقيقة 32 من تسديدة قوية رائعة من حافة المنطقة.

وتلقى باريس سان جرمان الذي خاض المباراة في غياب العديد من نجومه أبرزهم الارجنتيني ليونيل ميسي لاستمرار تعافي من فيروس كورونا والبرازيلي نيمار بسبب الإصابة والثلاثي المغربي أشرف حكيمي والسنغاليان عبدو ديالو وإدريسا غي لمشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول بإصابة لاعب وسطه الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم فترك مكانه للبرتغالي دانيلو.

وانتظر الفريق الباريسي حتى مطلع الشوط الثاني لتعزيز تقدمه عبر مدافعه الدولي الألماني تيلو كيهرر مستغلا كرة عرضية بعد مجهود فردي للمدافع البرتغالي نونو منديش تابعها داخل المرمى (53).

وشهدت المباراة مشاركة قطب دفاع ريال مدريد السابق الدولي الإسباني سيرخيو راموس مكان الارجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة 72، هي الأولى له على ملعب بارك دي برانس مع فريقه المنضم إليه الضيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وغاب راموس عن الاشهر الاربعة الاولى بسبب الاصابة قبل ان يستهل مشواره مع فريق العاصمة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولعب معه ثلاث مباريات خارج القواعد: اثنتان في الدوري وواحدة في الكأس.

وهو الفوز الثاني لباريس سان جرمان في مبارياته الست الاخيرة والخامس عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 50 نقطة، فيما مني بريست بخسارته الثانية تواليا والثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والثامنة هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، قلب لنس الطاولة على مضيفه سانت إتيان وعمق جراحه عندما تغلب عليه 2-1.

وكان سانت إتيان في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف للدولي الجزائري رياض بودبوز (38)، لكن لنس قلب الطاولة في الشوط الثاني بإدراكه التعادل عبر فلوريان سوتوكا (77)، قبل أن يخطف له العاجي سيكو فوفانا هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني توالياً للنس بعد ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات، فرفع رصيده الى 33 نقطة وصعد الى المركز الرابع مؤقتاً، فيما مني سانت إتيان بخسارته الرابعة توالياً والثانية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الأخير مع مباراة مؤجلة.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات رين مع بوردو، ولوريان مع أنجيه، وموناكو مع كليرمون فيران، ورينس مع متز، وستراسبورغ مع مونبلييه، وتروا مع ليون، ومرسيليا مع ليل.

© 2022 AFP