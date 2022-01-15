تحذير من تسونامي في تونغا والساحل الغربي الأميركي بعد ثوران بركان

Handout المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات (اليابان)/ا ف ب

نوكي الوفا (تونغا) (أ ف ب) – فر سكان أرخبيل تونغا مذعورين إلى مناطق مرتفعة السبت بعد ثوران بركاني هائل أدى إلى تحذيرات من تسونامي في أنحاء جنوب المحيط الهادئ بما في ذلك كامل الساحل الغربي للولايات المتحدة.

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ووقع ثوران بركان هونغا تونغا هونغا ها اباي بعد ساعات قليلة من رفع تحذير منفصل من موجات مد عاتية (تسونامي) الجمعة بسبب ثورانه.

وأظهرت صور من الفضاء اللحظة التي نفث فيها البركان كتل دخان ورماد وتسبب بموجة صدمات عبر البحر المحيط به.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن "تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في نوكي الوفا"، عاصمة البلاد.

قالت ميري تاوفا، وهي من سكان المنطقة وكانت تعد العشاء في المنزل لدى حدوثه، لموقع ستاف الإخباري "لقد كان انفجارًا هائلاً".

وأوضحت "اهتز المنزل. اعتقد أخي أن هناك قنابل تنفجر بالقرب من منزلنا".

وبعد بضع دقائق، تدفقت المياه إلى منزلهم، ورأت جدار منزل مجاور ينهار.

وأضافت "لقد ادركنا على الفور أنها كانت أمواج تسونامي، مع تدفق هذه المياه إلى المنزل. كنا نسمع صراخا في كل مكان، وبدأ الجميع بالفرار إلى مناطق مرتفعة".

وقالت تقارير إنه تم إجلاء ملك تونغا توبو السادس من القصر الملكي في نوكي الوفا ونقل إلى فيلا بعيدة عن الساحل.

استمر الثوران ثماني دقائق ونفث غازات ورمادا ودخانا امتد كيلومترات عدة.

وتم حثّ السكان في المناطق الساحلية على التوجه إلى مناطق مرتفعة.

تحذيرات

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

وطلب المسؤولون في فيجي من السكان تغطية خزانات المياه لحمايتها من الأمطار الحمضية أو الرماد.

وقالت فيكتورينا كيو من لجنة الخدمة العامة في تونغا الجمعة إنه يجب على الناس "الابتعاد عن مناطق الإنذار وهي المناطق الساحلية المنخفضة والشعاب المرجانية والشواطئ".

بدورها، حثّت رئيسة إدارة الجيولوجيا في تونغا تانييلا كولا الناس على البقاء في منازلهم وارتداء أقنعة إذا كانوا بالخارج وتغطية خزانات مياه الأمطار وأنظمة تجميع مياه الأمطار.

أصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ "تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية" في ساموا الأميركية، وقال إن هناك تهديدا "بتقلبات على مستوى سطح البحر وتيارات المحيط القوية التي يمكن أن تشكل خطرا على طول الشواطئ".

وصدرت تحذيرات مماثلة من السلطات في نيوزيلندا وفيجي وفانواتو وتشيلي وكذلك أستراليا حيث قالت السلطات إن مساحات شاسعة من الساحل يمكن أن تتعرض لموجات تسونامي بما في ذلك سيدني.

وتم "نصح الناس في ولاية نيو ساوث ويلز المحيطة بالخروج من الماء والابتعاد عن حافة الماء المباشرة".

كما صدرت تحذيرات من تسونامي لكامل الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتسببت الأمواج في حدوث فيضانات منخفضة المستوى في هاواي.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي من كاليفورنيا إلى ألاسكا، وتوقعت موجات تصل إلى قدمين وتيارات قوية وفيضانات ساحلية.

وأوصت "بالابتعاد عن الشاطئ والخروج من الموانئ والمراسي في هذه المناطق".

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن "تسونامي يتم رصده حاليا" في هاواي، لكنه أوضح أنه "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بل فقط فيضانات طفيفة في جميع أنحاء الجزر".

يقع بركان هونغا تونغا هونغا ها اباي في جزيرة غير مأهولة على بعد حوالى 65 كيلومترا شمال عاصمة تونغا نوكي الوفا.

© 2022 AFP