دورة سيدني: لقب السيدات لبادوسا والرجال لكاراتسيف

ديفيد غراي ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – أحرزت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة تاسعة عالمياً لقب دورة سيدني الأسترالية في كرة المضرب، بفوزها السبت على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة 6-3 و4-6 و7-6 (7-4)، فيما توجت الأميركية ماديسون كيز بلقب أديلايد الأسترالية على حساب مواطنتها أليسون ريسكه 6-1 و6-2.

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قالت بادوسا بعد حسم مواجهة كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس في ساعتين و22 دقيقة "لقد قدّمنا كل ما نملك.

وبعمر الرابعة والعشرين، أحرزت بادوسا لقبها الثالث في مسيرتها من ثلاث مباريات نهائية، بعد بلغراد وإنديان ويلز 2021.

وعوّضت على أعتاب مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى، خسارتها الأخيرة أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

وتأمل في أستراليا تحسين أفضل نتائجها في البطولات الكبرى وكان بلوغ ربع النهائي في رولان غاروس.

من جهته كرايتشيكوفا (26 عاماً) التي أحرزت أول ثلاثة القاب في الفردي لها عام 2021، فقد خسرت مباراتها الثالثة أمام بادوسا في ثلاث مواجهات، لكنها المرّة الأولى تحصد مجموعة أمام الإسبانية.

وفي أديلايد الأقل أهمية ضمن دورات دبليو تي ايه 250، مقابل 500 لسيدني، تفوقت كيز (87 عالمياً) على مواطنتها ريسكه (57 عالمياً) 6-1 و6-2 في 66 دقيقة.

بعمر السادسة والعشرين، أحرزت كيز، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2017، لقبها السادس في مسيرتها والأول منذ سينسيناتي في آب/أغسطس 2019.

كاراتسيف يضرب بقوة

وترجم الروسي أصلان كاراتسيف نهاية عام 2021 الجيدة باحرازه لقب دورة سيدني (250 نقطة) فيما توّج الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس بلقبه الأول في دورات المحترفين في أديلايد.

قدم كاراتسيف اداء جيدا أمام البريطاني أندي موراي ديفيد غراي ا ف ب

وبعد تتويجه في مباراتين نهائيتين من أصل ثلاث، كلها في 2021، رفعته من المركز 112 إلى نادي العشرين الأوائل، أحرز كاراتسيف لقبه الثالث، بفوز سهل على البريطاني العائد والمصنف الأول عالمياً سابقاً قبل سلسلة من الاصابات أندي موراي 6-3 و6-3 في ساعة و32 دقيقة.

قال كاراتسيف المصنف الأول في سيدني والذي سيرتقي إلى المركز 15 عالمياً الإثنين "شكراً لفريقي، لقد قمنا بعمل رائع".

بدوره، قال موراي (34 عاماً) متأثراً بعد أكثر من سنتين على لقبه الـ46 الأخير في مسيرته في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في أنفير البلجيكية والمتراجع إلى المركز 135 عالمياً "كان المسار طويلاً قبل هذا النهائي".

وحقق موراي ثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته بعد أن توج مرتين في ويمبلدون (2013 و2016) ومرة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2016، إلا أن أستراليا كانت دائمًا محطة محبطة له بعد أن خسر خمس مباريات نهائية (2010، 2011، 2013، 2015 و2016)، الأربع الاخيرة ضد المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب.

وفي أديلايد، تفوّق كوكيناكيس على الفرنسي أرتور ريندركنيش البالغ 26 عاماً بثلاث مجموعات 6-7 (6-8) و7-6 (7-5) و6-3.

وهذا اللقب الثاني لكوكيناكيس بعد النهائي الأول في مسيرته في لوس كابوس عام 2017.

قال كوكيناكيس (25 عاماً) المولود في أديلايد "لم أكن لأحلم باحراز لقبي الأول هنا.. تدرّبت على هذا الملعب مذ كنت في التاسعة من عمري".

© 2022 AFP