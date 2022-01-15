دوري "أن بي ايه": خسارة مذلة لشيكاغو على أرضه أمام غولدن ستايت

ستايسي ريفير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد غولدن ستايت ووريزر، وصيف المنطقة الغربية، بفوز كاسح من أرض شيكاغو بولز متصدر الشرقية 138-96، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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على ملعب "يونايتد سنتر"، برز الكندي أندرو ويغينز (21 نقطة) مع الفائز وأضاف نجم صناعة اللعب ستيفن كوري 19 نقطة، ليعوّض غولدن ستايت سقوطه أمام ميلووكي باكس حامل اللقب 118-99 الخميس، عندما مني بخسارة رابعة في آخر خمس مباريات.

قال كوري "إذا كنت فريقاً جيداً تحدث لك أمور جيدة، وعادة تكون قادراً على النهوض".

وأضاف للفائز الروكي الكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا 25 نقطة وجوردان بول 22، ليحقق غولدن ستايت فوزه العاشر توالياً على بولز، بينها 5 توالياً في شيكاغو.

وقال مدرب غولدن ستايت ستيف كير "خرجنا مصمّمين"، ليحتل فريقه (31 فوزا-11 خسارة) المركز الثاني في الغربية وراء فينيكس صنز (32-9)، وبولز (27-13) صدارة الشرقية أمام ميامي هيت (27-15).

في المقابل، مني بولز بصفعة ثانية بعد خسارته الكبيرة أمام بروكلين قبل أمسيتين.

وفي ظل غياب المهاجم ديريك جونز لاصابة بتمدّد في ركبته اليمنى، تعرّض أحد نجوم بولز زاك لافين للاصابة في ركبته اليمنى مطلع اللقاء.

وكان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (19 نقطة و14 متابعة) أفضل مسجلي بولز وأضاف كوبي وايت 20 وديمار دي روزان 17.

وأطلقت جماهير بولز صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق بعد تخلفهم 47-78 بين الشوطين، قبل أن يتعرّضوا لأقسى خسارة لهم هذا الموسم.

بدوره، لعب غولدن ستايت دون نجمه العائد من اصابة طويلة كلاي تومسون، وذلك لمنحه قسطاً من الراحة. أراد المدرب كير عدم اشراكه في مباراتين توالياً، بعد سلسلة من الاصابات في ركبته وكاحله ابعدته سنتين ونصف وكادت تقضي على مسيرته.

© 2022 AFP