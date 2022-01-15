عملية احتجاز رهائن جارية في تكساس والمفاوضات مع المنفّذ يسودها "التوتر"

أندي جاكوبسون ا ف ب

عناصر من الشرطة أمام كنيس كوليفيل في 15 كانون الثاني/يناير 2022

كوليفيل (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تجري قوات الأمن الأميركية السبت مفاوضات "متوترة" مستمرة منذ ساعات عدة مع رجل اتخذ أشخاصا عدة رهائن داخل كنيس يهودي في مدينة صغيرة بتكساس في الولايات المتحدة.

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وأخذ الرئيس جو بايدن الموجود بمعقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير لقضاء عطلة نهاية الأسبوع علما بـ"عملية خطف الرهائن الجارية" في تكساس وفق ما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وقالت ساكي على تويتر إن بايدن "سيستمر في تلقي معلومات محدّثة" وإن أعضاء فريقه للأمن القومي "على اتصال بقيادة إنفاذ القانون الفدرالية".

ونقلت قناة "إيه بي سي نيوز" عن مصدر في الموقع أن المشتبه به مسلح واحتجز أربعة أشخاص رهائن بينهم حاخام، وادعى أنه زرع قنابل في مواقع مجهولة.

وقالت الشرطة إن هناك عملية لقوات التدخل جارية حاليا في عنوان يتطابق مع كنيس جماعة "بيت إسرائيل" في كوليفيل قرب دالاس.

وخلال صلاة السبت التي بُثت مباشرة على فيسبوك قبل انقطاعها، يمكن سماع صوت رجل مضطرب في بعض الأحيان يقول إن "هناك شيئا خاطئا في أميركا"، مضيفا "سأموت".

كما طلب الرجل مرارا من شخص لم يُحَدد، الحديث إلى أخته عبر الهاتف.

وأفادت "إيه بي سي نيوز" بأن الرجل يزعم أنه شقيق عافية صديقي وهي عالِمة باكستانية حكمت عليها محكمة فدرالية في نيويورك عام 2010 بالسجن 86 عاما لمحاولتها إطلاق النار على جنود أميركيين أثناء احتجازها في أفغانستان.

ونقلت القناة عن مسؤول مطلع على الملف اشترط عدم كشف هويته، أن الرجل يطالب بالإفراج عنها. وهي محتجزة في قاعدة كارسويل العسكرية قرب دالاس بحسب المصدر نفسه.

-دوريات معززة-

لم يُظهر البث المباشر الذي توقف الساعة 13,50 (19,50 ت غ) سوى منبرا، إذ كان الأشخاص الموجودون داخل الكنيس خارج إطار الصورة.

وقالت دارا نيلسون من شرطة كوليفيل لصحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" عن محتجز الرهائن المزعوم، إن "المفاوضين اتصلوا بهذا الشخص ويعملون بهدف التوصل إلى حل آمن".

وأشارت شرطة كوليفيل إلى أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة المحيطة بالكنيس طالبة من الجميع تجنب المنطقة.

وقال عمدة دالاس إريك جونسون إنه "نشر دوريات إضافية" بمحيط "المعابد اليهودية ومواقع أخرى" في المنطقة.

بدوره وصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الوضع بأنه "متوتر"، بينما قال السناتور الجمهوري عن الولاية تيد كروز إنه "يراقب الوضع من كثب" وإنه يصلي من أجل الرهائن وقوات التدخل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أيضا إنه يتابع الوضع.

وأشار وزير خارجيته يائير لابيد إلى أن قنصل إسرائيل في هيوستن ليفيا لينك في طريقها إلى الموقع، كاتبا على تويتر بالعبرية "أفكارنا وصلواتنا مع إخوتنا وأخواتنا المحتجزين كرهائن في كنيس بتكساس".

ولم ترد السلطات المحلية على الفور على سؤال وكالة فرانس برس حول الوضع.

© 2022 AFP