كأس إسبانيا: مايوركا الى ربع النهائي وتوقف دربي الأندلس بسبب الشغب

كريستينا كيلسر ا ف ب

لاعب وسط إشبيلية جوان جوردان ملقى أرضًا بعد تعرضه لمقذوفة من الجماهير ضد ريال بيتيس ضمن الدور ثمن النهائي من كأس إسبانبا على ملعب "بينيتو فيامارين" في 15 كانون الثاني/يناير 2022

مدريد (أ ف ب) – بلغ ريال مايوركا الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه إسبانيول 2-1 السبت في ثمن النهائي، فيما توقف دربي الأندلس بين ريال بيتيس وضيفه إشبيلية في الدقيقة 39 بعد إلقاء مقذوفة على رأس لاعب وسط الاخير جوان جوردان.

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وسجل الياباني تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد (32) وأبدون براتس باستيداس (60) هدفي ريال مايوركا، وخافي بيادو (62) هدف إسبانيول.

وأوقف رايو فايكانو مغامرة جيرونا من الدرجة الثانية عند ثمن النهائي عندما تغلب عليه بهدفين لسيرجي غوارديولا (45+1 و48) مقابل هدف للكولومبي برناردو (26).

وأهدر المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستوياني ركلة جزاء لجيرونا في الدقيقة 71.

واحتاج قادش إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتوقف دربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية في الدقيقة 39 بعد إلقاء مقذوفة على رأس لاعب وسط إشبيلية جوان جوردان مباشرة عقب إدراك بيتيس للتعادل بواسطة الدولي الفرنسي نبيل فقير مباشرة من ركلة ركنية، بعدما افتتح اشبيلية التسجيل قبل أربع دقائق بواسطة لاعب الوسط الارجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس (35).

وفي الوقت الذي بدأ اللاعبون في التحرك نحو منتصف الملعب بعد الاحتفال بهدف التعادل، ألقيت مقذوفة من مدرجات ملعب بينيتو فيامارين (ملعب بيتيس) وأصابت رأس جوردان.

وبحسب لقطات تلفزيونية، التقط الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغوتشيا المقذوقة التي يبدو أنها مصنوعة من البلاستيك ووضعها الى جانب الملعب وبدأ في الحديث مع مسؤولي الملعب.

وتوجه لاعبو إشبيلية إلى غرفة الملابس وانتظر لاعبو ريال بيتيس في الملعب قرار الحكم لمعرفة ما إذا كانت المباراة ستعلق أم ستستأنف.

ويستكمل الدور ثمن النهائي الأحد بلقاء أتلتيكو بالياريس من الدرجة الثالثة مع فالنسيا، والأربعاء بلقاء ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، على أن يختتم الخميس المقبل بلقاءي إلتشي مع ريال مدريد، وأتلتيك بلباو مع برشلونة حامل اللقب.

© 2022 AFP