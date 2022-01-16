إصابة ناطق باسم الحكومة الصومالية في هجوم لحركة الشباب

ا ف ب

جنود صوماليون في موقع انفجار قنبلة في مقديشو في 16 كانون الثاني/يناير 2022

مقديشو (أ ف ب) – أعلن مكتب رئيس الوزراء الصومالي والشرطة أن ناطقًا باسم الحكومة أُصيب الأحد في هجوم نفّذته حركة الشباب في مقديشو، عاصمة البلد الذي يشهد اضطرابات وحيث يُفترض أن تُستأنف الأحد انتخابات أُرجئت مرات عدة.

إعلان اقرأ المزيد

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب نُشر بعيد الهجوم الذي تبنّته حركة الشباب، إن "الناطق باسم الحكومة الفدرالية الصومالية أُصيب في هجوم إرهابي، جروحه ليست خطرة ونتمنى له الشفاء العاجل".

وفق مصادر عدة، فإن المهاجم حاول التشبث بسيارة الناطق باسم الحكومة قبل أن يفجّر القنبلة ما تسبب بتدمير السيارة جزئيًا.

وأكد الضابط في الشرطة محمد فرح من موقع الهجوم، أن "انتحاريًا قفز على السيارة التي كانت تقلّ المتحدث باسم الحكومة محمد ابراهيم. إنه محظوظ للبقاء على قيد الحياة ولإصابته بجروح طفيفة".

وأضاف أن "شخصَين آخرَين أُصيبا في الانفجار".

وأكد شهود عيان أن المهاجم اندفع نحو السيارة قبل دوي انفجار قوي.

وتبنت حركة الشباب في بيان الهجوم.

والمتحدث باسم الحكومة محمد ابراهيم معلمو هو مستشار رئيس الوزراء منذ أكثر من عام، وقد كان صحافيًّا سابقًا في هيئة "بي بي سي" والأمين العام السابق للاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين.

وسبق أن نجا من هجمات عدة ضد فنادق كان نزيلًا فيها، أحدها استهدف عام 2019 فندقًا كبيرًا وتلاه حصار استمرّ قرابة 22 ساعة.

ويأتي هجوم الأحد في وقت من المقرر أن تستأنف الصومال آليتها الانتخابية، التي تمّ تأخيرها مرات عدة والمتعثّرة منذ أشهر، على خلفية توترات بين الرئيس محمد عبدالله محمد الملقب فارماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وشهدت مقديشو الاثنين هجومًا انتحاريًا بسيارة مفخخة تبنّته حركة الشباب وأسفر عن أربعة قتلى.

© 2022 AFP