السوبر الإسبانية: ريال مدريد يتوج بطلا بفوزه على اتلتيك بلباو 2-صفر

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مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة محتفلا بتسجيله هدف فريقه لاثاني في مرمى اتلتيك بلباو في مسابقة الكأس السوبر الاسبانية. 16 كانون الثاني/يناير 2022

الرياض (أ ف ب) – أحرز ريال مدريد لقب الكأس السوبر الإسبانية للمرة 12 في تاريخه اثر تغلبه على اتلتيك بلباو 2-صفر في المباراة النهائية الاحد على ملعب الملك فهد في الرياض.

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وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (38) والفرنسي كريم بنزيمة (52 من ركلة جزاء) هدفي ريال مدريد.

واقترب ريال مدريد من حيث عدد الالقاب من غريمه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 13 مرة.

واللقب هو الاول لريال مدريد منذ عودة مدربه السابق الايطالي كارلو انشيلوتي لتدريبه الصيف الماضي.

سيطر ريال مدريد متصدر الدوري المحلي، على مجريات اللعب في حين اعتمد بلباو خطة دفاعية محكمة وعلى شن الهجمات المرتدة.

وتلقى بنزيمة تمريرة من البرازيلي رودريغو سددها على حدود منطقة الجزاء حولها حارس بلباو أوناي سيمون لركلة ركنية بأطراف أصابعه (18).

وتدخل حارس اسبانيا الاول مجددا للتصدي لمحاولة البرازيلي كازيميرو الزاحفة (27).

واُثمر ضغط ريال مدريد هدفا أول عندما قام البرازيلي رودريغو بمجهود فردي رائع على الجبهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل ان يمرر كرة باتجاه مودريتش فأطلقها لولبية من مشارف المنطقة عانقت شباك بلباو (38).

وحاول بلباو التخلص من ضغط ريال مدريد، لادراك هدف التعادل من هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول لكن تسديدة اويهان سانسيت علت مرمى البلجيكي تيبو كورتوا (45).

ونجح ريال مدريد في مضاعفة تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة فأنبرى لها بنزيمة (52).

ورفع بنزيمة رصيده في صفوف ريال مدريد الى 303 اهداف.

ولاح الامل لبلباو بامكانية تقليص الفارق لدى احتساب ركلة جزاء لصالحه اثر مخالفة من مدافع ريال مدريد البرازيلي ايدر ميليتاو لكن راوول غارسيا اهدر ركلة الجزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بعد تصد رائع لكورتوا بقدمه.

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