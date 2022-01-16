بطولة إنكلترا: تضارب حول حقيقة غياب المهاجم مارسيال عن مانشستر يونايتد

ادريان دينيس تصوير مشترك/ا ف ب

المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال خلال الاحماء قبل مباراة فريقه مانشستر يونايتد مع مضيفه فولهام في الدوري الانكليزي لكرة القدم، لندن في 20 كانون الثاني/يناير 2021.

لندن (أ ف ب) – نفى مهاجم مانشستر يونايتد، الفرنسي أنتوني مارسيال الاحد ما جاء على لسان مدرب "الشياطين الحمر" الموقت الألماني رالف رانغنيك بأنه رفض الالتحاق بصفوف الفريق خلال مباراته أمام أستون فيلا السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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وقال مارسيال في صفحته على "إنستاغرام" في شريط مصور "لن أرفض أبداً خوض مباراة لمانشستر يونايتد. أنا هنا منذ سبع سنوات ولن أقلل أبداً من احترام النادي أو جماهيره".

وأعلن رانغنيك عقب إهدار فريقه تقدمه بهدفين أمام أستون فيلا ليخرج متعادلاً 2-2، أن مارسيال "رفض أن يكون ضمن المجموعة".

وأوضح الألماني "كان يجب أن يكون ضمن المجموعة، بشكل طبيعي، لكنه لا يريد ذلك، ولهذا السبب لم يرافقنا (الجمعة)".

وفي وقت غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد للاصابة، خاض الشاب السويدي أنتوني إيلانغا (19 عاماً) مباراته الاولى اساسياً في الـ "بريميرليغ"، علماً أنه لم يلعب سوى 20 دقيقة مع الفريق الأوّل حتّى هذا الموسم.

من ناحيته، يأمل مارسيال (26 عاماً) الذي لم يخض سوى 10 مباريات و359 دقيقة في مختلف المسابقات، أن يغادر ملعب "أولد ترافورد" على سبيل الإعارة أو بصفقة بيع في سوق الانتقالات الشتوية.

وأبدى نادي إشبيلية الاسباني اهتمامه بالمهاجم الفرنسي للقدوم إلى صفوفه على سبيل الإعارة، ولكن من دون أن يتمكن من الوصول إلى إتفاق نهائي بشأن راتبه بحسب ما جاء في وسائل إعلام.

وكان وكيل أعمال المهاجم الفرنسي، فيليب لامبولي، أعلن الشهر الماضي أن الأخير يريد مغادرة يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لأنه لا يحظى بالوقت الكافي على أرض الملعب.

ويمتد عقد مارسيال مع "الشياطين الحمر" لثلاثة أعوام إضافية على أقل تقدير بعدما جدد ارتباطه بالنادي في 2019 في صفقة تضمن خيار التمديد لعام آخر.

© 2022 AFP