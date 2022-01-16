بطولة ايطاليا: أوليفيرا يمنح روما فوزًا صعبًا على كالياري في مباراته الاولى

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وقّع البرتغالي سيرجيو أوليفيرا مع روما قادمًا من بورتو على سبيل الاعارة الاربعاء

ميلانو (أ ف ب) – قاد البرتغالي سيرجيو أوليفيرا في أول ظهور له مع روما فريقه الى الفوز على حساب كالياري 1-صفر ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وسجّل أوليفيرا الذي انضم الى فريق العاصمة الإيطالية على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي الأربعاء، ركلة جزاء في الدقيقة 33 في استاد أوليمبيكو بعد لمسة يد على البرازيلي هنريك دالبرت بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في أيه أر".

وتقدم فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى المركز السادس بفارق ست نقاط عن أتالانتا الذي يحتل المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا قبل مباراته الكبيرة مع إنتر حامل اللقب في برغامو في وقت لاحق الاحد.

ودخل روما الى اللقاء عقب خسارتين قاسيتين امام ميلان ويوفنتوس، وتلقى ضربة قبل لحظات من انطلاق المباراة بخسارته لاعب الوسط المحوري لورنزو بيليغريني بسبب الإصابة اثناء الاحماء.

ولم تكن بداية اللقاء مثالية بالنسبة للذئاب ضد كالياري المتعثر والذي كان قادراً على الخروج بنقطة ثمينة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة اثر تسديدة قريبة من جواو بيدرو تصدى لها الحارس البرتغالي روي باتريسيو مباشرة الى القائم.

وكان باستطاعة كالياري الخروج من منطقة الهبوط لو حقّق فوزه الثالث تواليًا، حيث يتخلف بفارق نقطتين عن منطقة الامان بعدما كان قد تعادل فينيتسيا امام إمبولي 1-1 ليحتل الأول المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

بينما اصبح في رصيد إمبولي 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخاض الدولي البرتغالي السابق ناني مباراته الاولى مع فينيتسيا بعد انضمامه اليه بصفقة انتقال حرّ الجمعة، وتمكن من تمرير الكرة التي جاء منها هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 72 عن طريق النيجيري دافيد أوكيريكي، بعدما كان البولندي سيمون زوركوفسكي افتتح التسجيل لإمبولي في الشوط الاول (26).

من جهة أخرى، سجل المهاجم التشيكي أنتونين باراك ثلاثية من رباعية فريقه فيرونا في مرمى ساسوولو وقاده للفوز 4-2.

وحقق باراك ثلاثيته في الدقائق 44 و57 من ركلة جزاء و90+4، بعدما كان افتتح زميله جانلوكا كابراري التسجيل في الدقيقة 37.

وردّ ساسوولو بهدفين عبر جانلوكا سكاماكا (54)، مسجلاً هدفه التاسع هذا الموسم في الـ "سيري أ"، والبديل المهاجم الفرنسي غريغوار ديفريل (67).

وصعد فيرونا للمركز العاشر برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن ساسوولو صاحب المركز الثاني عشر.

© 2022 AFP