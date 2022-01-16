بطولة فرنسا: رين يتصالح مع الفوز بسداسية في مرمى بوردو المنقوص

جان-فرانسوا مونييه ا ف ب/ا ف ب

لاعبو رين يحتفلون بفوزهم بسداسية نظيفة على بوردو ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب ملعب روازون بارك في مدينة رين غرب فرنسا في 16 كانون الثاني/يناير 2022

رين (فرنسا) (أ ف ب) – عاد رين إلى نغمة الانتصارات مكتسحاً ضيفه بوردو المنقوص 6-صفر الأحد، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وأنهى رين سلسلة من ثلاث هزائم توالياً في الـ "ليغ1"، فيما لعب بوردو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 اثر طرد لاعب وسطه المالي إيسوف سيسوكو بعد تلقيه بطاقتين صفراوين.

ويعود الفوز الاخير لبوردو الذي اهتزت شباكة للمرة الـ 50 هذا الموسم في أسوأ دفاع في الدوري، في معقل رين في الـ "ليغ1" إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما فاز عليه 1-صفر ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.

وتناوب على تسجيل سداسية رين، مارتن تيرييه (32) وبنجامان بوريغو (43) وغايتان لابورد (61) في أوّل أهدافه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والعاشر له هذا الموسم في الدوري، والمدافع البديل أدريان تروفير (69) والبديل الآخر سيرو غيراسي هدفين (89 و90+2) ليهز الشباك في الـ "ليغ1" للمرة الأولى منذ أب/أغسطس الماضي.

وتقدم رين للمركز الرابع في الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد بوردو المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وتستكمل المرحلة لاحقاً الأحد، فيلعب لوريان مع أنجيه، وموناكو مع كليرمون فيران، ورينس مع متز، وستراسبورغ أمام مونبلييه، وتروا مع ليون، ومرسيليا أمام ليل.

بور-د ح

© 2022 AFP