دوري "أن بي ايه": جيمس يتعملق وسقوط بولز متصدر الشرقية وباكس حامل اللقب

لوس انجليس (أ ف ب) – تألق جيمس هاردن في صفوف فريقه بروكلين نتس وقاده للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 120-105، في مباراة أصيب خلالها زميله وأفضل هداف في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كيفن دورانت السبت.

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وخسر شيكاغو بولز متصدر المنطقة الشرقية أمام بوسطن سلتيكس 112-114، وميلووكي باكس حامل اللقب أمام تورونتو رابتورز 96-103.

في المباراة الأولى، كان هادرن قاب قوسين أو أدنى من تحقيق "ترايبل-دابل"، إلا انه اكتفى بتسجيل 27 نقطة وأضاف إليها 15 تمريرة حاسمة و8 مرتدات أمام فريق يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية مع 16 فوزاً مقابل 27 هزيمة.

أما بالنسبة لدورانت، الذي شوهد وهو يعاني من الأوجاع في الربع الثاني بعد اصطدامه بزميله بروس براون، فمن المقرر أن يخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي الأحد لمعرفة مدى إصابته.

وعزز نتس مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بفوزه الـ 27 مقابل 15 هزيمة ليضيق الخناق على بولز المتصدر.

وفي بوسطن، سجل جايسون تاتوم 23 نقطة وأضاف زميله جايلن براون 19 ليقودا سلتيكس للفوز على بولز بفارق سلة، في مباراة كان خلالها المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل المسجلين في صفوف الخاسر مع 27 نقطة.

ولعب روبرت وليامس الذي أنهى اللقاء مع 14 نقطة و13 مرتدة، دوراً حاسماً بتسجيله ثنائية من الرميات الحرة قبل 9.7 ثوانٍ من صافرة النهاية، فيما أضاف زملاؤه النقاط الثماني الاخيرة لبوسطن الذي تأخر 106-112 قبل 1.57 من النهاية، ليقلبوا الطاولة على ضيفهم.

في المقابل، سجل ديمار ديروزان 23 نقطة وأيو دوسونمو 21، إلا أن ذلك لم يحل دون خسارة بولز ليتجمد رصيده في صدارة الشرقية عند 27 فوزاً مقابل 14 هزيمة.

في ميلووكي، حقق الكاميروني باسكال سياكام ثاني "تريبل-دابل" في مسيرته مع 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة و10 مرتدات، فارضاً نفسه نجم هذه الأمسية بعدما قاد فريقه تورونتو رابتورز لتعويض تخلفه بفارق 15 نقطة والفوز على ميلووكي باكس حامل اللقب 103-96.

وتابع تورونتو الذي حقق فوزه السابع في مبارياته العشر الاخيرة والثالثة توالياً على باكس، سلسلة نتائجه الرائعة في الفترة الاخيرة في المنطقة الشرقية حيث يحتل المركز الثامن برصيد 21 فوزاً مقابل 19 خسارة.

وبرز في صفوف الخاسر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي غاب عن المباراتين الاخيرتين لفريقه أمام رابتورز، بتسجيله 30 نقطة.

في ميامي، سجل الكاميروني جويل إمبيد 32 نقطة والتقط 12 مرتدة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ثالث المنطقة الشرقية ميامي هيت 109-98.

© 2022 AFP