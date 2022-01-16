رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات ضمن جولة تشمل السعودية ومصر

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رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان متحدثا خلال زيارته اكسبو دبي في 16 كانون الثاني/يناير 2022

دبي (أ ف ب) – اعتبر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن الأحد في مستهل جولة له في الشرق الأوسط يتوقع أن تركز على فرص الأعمال والتجارة، أن القوة الناعمة لكوريا الجنوبية تضاهي إنجازاتها الاقتصادية.

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وخلال زيارته معرض اكسبو في دبي في الامارات محطته الأولى في الجولة التي تشمل السعودية ومصر، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن نجوم موسيقى الكيه-بوب "سحروا العالم".

وأشار مون الى الانتاج الموسيقي والتلفزيوني والسينمائي الكوري الجنوبي الذي حصد شعبية كبيرة في العديد من دول العالم بما في ذلك دول الشرق الأوسط.

وقال في كلمة تلتها عروض في رياضة التايكوندو والرقص التقليدي إن "توق (الكوريين) للسعادة المتبادلة عزز قوتها الناعمة بما يضاهي قوتها الاقتصادية".

وأضاف "تحت سماء صحراء تتلألأ بالنجوم هذا المساء، سيبدأ عرض مبهر لموسيقى الكيه-بوب التي سحرت العالم".

وحققت الثقافة الكورية الجنوبية انتشارا كبيرا يعود الفضل فيه لنجاح فرق الكيه-بوب مثل "بي تي اس"، وكذلك أفلام مثل "بارازايت" الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان وأربع جوائز أوسكار إضافة الى المسلسل التلفزيوني "سكويد غيم" الذي بات من أكثر الأعمال مشاهدة في العالم على منصة نتفليكس.

ووصل التأثير الكوري الجنوبي الى الخليج حيث كانت فرقة "بي تي اس" الأكثر استماعا على تطبيق سبوتيفاي في السعودية.

ويشمل جدول مون في الإمارات اجتماعات مع رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المتوقع أن يناقش مون مسألة التعاون في صناعة الهيدروجين، وهو قطاع واعد لحقبة ما بعد الوقود الأحفوري، وايضا التعاون في مجالات الدفاع والبنى التحتية والتغير المناخي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وذكرت يونهاب أن مون سيلتقي الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض وكذلك ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو العملاقة للنفط.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يعلن مون استئناف محادثات التجارة الحرة مع دول الخليج بعد لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، قبل لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الخميس.

© 2022 AFP