انفجار وحريق في أبو ظبي ناجمين على الأرجح عن طائرات مسيرة وفق الشرطة

أندرو كاباليرو رينولدز صورة مشتركة/ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف لأحد مدارج مطار أبو ظبي في 13 كانون الثاني/يناير 2019

ابوظبي (أ ف ب) – وقع انفجار في صهاريج لنقل المحروقات واندلع حريق في مطار أبو ظبي، على ما أعلنت الاثنين شرطة العاصمة الإماراتية التي رجحت أن يكونا ناجمين عن "طائرات بدون طيار"، فيما أعلن الحوثيون عن "عملية عسكرية نوعية" في الإمارات.

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن شرطة أبو ظبي تأكيدها في بيان "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية (..) بالقرب من خزنات أدنوك.. كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وجاء في البيان "تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار وقعتا في المنطقتين وقد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق".

ولم يعلن عن سقوط إصابات.

في المقابل، قال المتمردون الحوثيون في اليمن إنهم سيعلنون عن تفاصيل "عملية عسكرية نوعية" في الإمارات.

وأوضح المتحدث العسكري باسم المتمردين اليمنيين يحيى سريع في تغريدة على "تويتر"، إن الحوثيين سيعلنون "خلال الساعات القادمة" عن "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي".

وأكدت السلطات الإماراتية أنها باشرت "تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

ويأتي هذا التطور بعد أسبوعين على مصادرة المتمردين اليمنيين في الثالث من كانون الثاني/يناير سفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية، وفي ظل استمرار المعارك في اليمن حيث تشارك الإمارات في تحالف بقيادة السعودية يدعم القوات الحكومية في مواجهة المتمردين.

وفي العاشر من كانون الثاني/يناير، أعلنت قوات "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة اليمنية استعادة السيطرة على محافظة شبوة الغنية بالنفط في شمال البلاد من المتمردين.

وتدعم الإمارات هذه القوات.

© 2022 AFP