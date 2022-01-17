بطولة أستراليا المفتوحة: بداية قوية لنادال وأوساكا وانسحاب جابر

براندون مالون ا ف ب

الاسباني رافايل نادال يحتفل بعد تأهله الى الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، ملبورن في 17 كانون الثاني/يناير 2022

ملبورن (أ ف ب) – بعد طي صفحة مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش من عدمها وترحيله من ملبورن على خلفية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، انتقل التركيز الى المنافسات في أرضية الملعب حيث حقق كل من الإسباني رافايل نادال واليابانية ناومي أوساكا بداية قوية في مستهل مشوارهما في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، فيما اضطرت التونسية أنس جابر الى الانسحاب بسبب الإصابة.

إعلان اقرأ المزيد

وبدأ نادال المصنف سادساً مشواره في أولى البطولات الأربع الكبرى بقوة من خلال فوزه السهل الإثنين على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2.

واحتاج الإسباني البالغ 35 عاماً إلى ساعة و49 دقيقة لحسم بطاقته إلى الدور الثاني في هذه البطولة التي خسرت بطلها ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً بعد ترحيله الأحد من ملبورن على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا قبل الغاء تأشيرته على دفعتين.

وكان نادال راضياً عما قدمه في أول مبارياته في ملبورن بارك، قائلاً "مستواي يتحسن. من الصعب القول أين أصبحت مقارنة بأفضل مستوياتي. يجب التعامل مع الأمر كل يوم على حدة وأن أتقبل بأن الأمور ليست جيدة طيلة الوقت، مع الإبقاء على إيجابيتي من أجل اللعب بطاقة جيدة...".

ومرت 13 ستة منذ تتويج "الماتادور" بلقبه الوحيد في ملبورن عام 2009، رغم وصوله بعد ذلك الى المباراة النهائية أربع مرات.

واستعد الاسباني بأفضل طريقة ممكنة بإحرازه لقب دورة ملبورن، في أولى مشاركته في دورة رسمية منذ أوائل أب/أغسطس الماضي قبل أن يبتعد قرابة خمسة أشهر عن المنافسات بسبب الإصابة.

عاد بطل رولان غاروس 13 مرة وشارك في دورة استعراضية في أبو ظبي في كانون الاول/ديسمبر الفائت، أصيب على إثرها بفيروس كورونا لدى عودته الى بلاده، قبل أن يتعافى ويتوجه الى ملبورن.

ويأمل نادال الاستفادة على أكمل وجه من غياب ديوكوفيتش عن البطولة التي توج الصربي بلقبها تسع مرات، من أجل الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع المصنف أول عالمياً وغريمه السويسري الغائب عن البطولة روجيه فيدرر (20 لقباً).

وسيكون الاختبار التالي للإسباني في مواجهة الفائز من مباراة الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس والألماني يانيك هانفمان.

وفي أبرز النتائج عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع بفوزه على الأميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-2 و7-6 (7-5) و6-3، والكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري 7-6 (7-3) و6-4 و3-6 و7-6 (7-3).

تأهل سهل لأوساكا وانسحاب جابر

وعند السيدات، بدأت أوساكا المصنفة 13 حملة الدفاع عن لقبها بشكل جيد من خلال الفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3 و6-3، فيما انسحبت جابر المصنفة تاسعة قبل مباراتها في الدور الأول مع الإسبانية نوريا باريساس بسبب إصابة في الظهر بحسب ما أعلن المنظمون.

وسبق لجابر أن انسحبت الأسبوع الماضي من مباراتها في الدور ربع النهائي لدورة سيدني أمام الاستونية أنيت كونتافيت نتيجة إصابة في أسفل الظهر كانت السبب في انسحابها أيضاً الإثنين.

وقالت التونسية في حسابها على تويتر "للأسف، اجبرت اليوم على الانسحاب من مباراتي في الدور الأول لبطولة استراليا المفتوحة. تعرضت لإصابة في ظهري الأسبوع الماضي في سيدني. قمت بكل شيء كي أكون جاهزة واعتقدت بأني سأتعافى في الوقت المناسب للمشاركة هنا".

وتابعت "للأسف، الألم ما زال موجوداً واللعب بهذه الظروف قد يهدد موسمي بأكمله".

وبعد موسم مضطرب واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى الى تراجعها في تصنيف المحترفات، تأمل أوساكا (24 عاماً) أن تذهب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة في مسيرتها ورفع عدد ألقابها الكبرى الى خمسة (توجت مرتين ببطولة فلاشينغ ميدوز).

وضربت اليابانية بقوة وتقدمت في المجموعة الأولى 5-صفر في طريقها لحسم اللقاء في 68 دقيقة ضد منافسة "لا أعرف عنها الكثير" بحسب ما أفادت، مضيفة "لقد لعبت بشكل رائع وقاتلت على كل كرة. أنا سعيدة وحسب بوجودي هنا. يراودني شعور خاص دائماً بالعودة الى هنا".

وتلتقي أوساكا في الدور الثاني الأميركية ماديسون برنغل التي تغلبت على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-1 وصفر-6 و5-صفر ثم بالانسحاب.

وعلى غرار أوساكا، لم تجد التشيكية باربورا كرييتشيكوفا المصنفة رابعة التي فاجأت العالم العام الماضي بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، صعوبة في حسم بطاقتها بفوزها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-2 و6-صفر.

وتلتقي التشيكية البالغة 26 في الدور الثاني الذي يبقى أفضل نتيجة لها في ملبورن (شاركت مرتين فقط سابقاً)، الصينية وانغ شيو التي تغلبت على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 7-5 و6-3.

وبعدما حظيت بشرف أن تكون صاحبة أول إرسال على ملعب رود لايفر أرينا في نسخة هذا العام، انحنت الألمانية تاتيانا ماريا أمام اليونانية ماريا ساكاري الخامسة التي خرجت منتصرة 6-4 و7-6 (7-2).

ولم تجد البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المصنفة و24 والفائزة باللقب عامي 2012 و2013، صعوبة في تخطي عقبة المجرية بانا أودفاردي 6-3 و6-1، فيما كانت الأميركية الشابة كوري غوف الثامنة عشرة أبرز ضحايا اليوم الأول بخسارتها أمام الصينية وانغ كيانغ 4-6 و2-6.

ورغم أنها ما زالت متأثرة بإصابتها مؤخراً بفيروس كورونا، لم تجد البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة 22 صعوبة بالتأهل الى الدور الثاني بفوزها على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-4 و6-3.

كما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة عشرة بفوزها على الفرنسية الأخرى فيونا فيرو 6-1 و7-6 (7-4).

© 2022 AFP