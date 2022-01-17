تحسن في مداخيل السياحة في الأردن في عام 2021 مع استمرار أزمة كوفيد-19

خليل مزرعاوي ا ف ب

صورة التقطت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 لزوار في البتراء على ظهور الجمال أو في سيارت كهربائية

عمان (أ ف ب) – سجل الأردن خلال عام 2021 تحسنا بلغ 90 بالمئة عن عام 2020 في مداخيل قطاع السياحة الأساسية لاقتصاد المملكة، وفق ما أعلنت الإثنين وزارة السياحة والآثار، لكن الأرقام لا تزال أدنى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الوباء.

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وقالت الوزارة في بيان إن "الدخل السياحي بلغ في عام 2021، قيمة 1,9 مليار دينار (2,68 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 90% عن عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني".

وكانت عائدات القطاع السياحي انخفضت من 4,1 مليار دينار (5,78 مليار دولار) في 2019 إلى نحو مليار دينار (1,41 مليار دولار) في 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة إن "عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال عام 2021 الماضي، بلغ 2.358676 مليون سائح، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 90,2% مقارنة بعام 2020 التي وصل فيها عدد السياح إلى 1.23991 مليون سائح".

وقبل تفشي جائحة كورونا، كان يزور الأردن نحو خمسة ملايين سائح سنويا. ووصل الى سبعة ملايين سائح خلال عام 2008 مقارنة مع نحو مليون سائح في العام 1999.

ويساهم قطاع السياحة في المملكة بما بين 12 الى 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، ويعتمد اقتصاد المملكة البالغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين وتغطي الصحراء نحو 90 بالمئة من أراضيها، الى حد كبير على السياحة.

ويقدّر عدد العاملين في القطاع بنحو مئة ألف شخص في بلد وصل معدل البطالة فيه إلى نحو 25 في المئة في الربع الأول من العام الماضي.

ويأتي السياح في الدرجة الأولى من أوروبا تليها دول آسيا والمحيط الهادىء.

وتعد مدينة البتراء التي حلت الثانية بين عجائب الدنيا السبع الجديدة بعد سور الصين العظيم إثر مسابقة عالمية أعلنت نتائجها في احتفال أقيم في مدينة لشبونة في تموز/يوليو 2007 ، من أكثر المناطق التي يقصدها السياح الأجانب عند زيارتهم للمملكة وزارها أكثر من 216 ألف سائح العام الماضي.

وتقع البتراء المشهورة بمعابدها ومنازلها المحفورة في الصخر الوردي على بعد حوالى 250 كلم جنوب عمان وهي من التراث العالمي.

كما يضم الأردن عشرات المواقع الأخرى كالبحر الميت الذي يعتبر اخفض منطقة على سطح الأردن وصحراء وادي رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر.

وسجل الأردن حتى الآن مليون و106 الف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 13004.

© 2022 AFP