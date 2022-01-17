دوري أن بي أيه: صنز يعزز صدارته بقيادة بوكر وماكغي

مايك مالهولاند غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم فينيكس صنز ديفن بوكر (رقم 1) في محاولة توغل أمام لاعب ديترويت بيستونز كوري جوزف (رقم 18) خلال لقاء الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ديترويت، ميشيغن، في 16 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – عزز فينيكس صنز صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام، وذلك بعدما قاده ديفن بوكر وجافايل ماكغي للفوز على فريق مسقط رأسيهما ديترويت بيستونز 135-108 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

ونجح بوكر في 11 من محاولاته الـ14 الأولى وماكغي في 9 من أصل 10، لينهي الأول اللقاء بـ30 نقطة في غضون ثلاثين دقيقة، والثاني بـ20 أمام عائلتيهما وأصدقائهما في ميشيغن التي يتحدر منها اللاعبان.

وعلى غرار بوكر، تألق ماكغي (من فلينت) أمام عائلته والكثير من الأصدقاء، مستفيداً على أكمل وجه من الفرصة التي أتيحت له بعد تعرض لاعب الارتكاز الأساسي دياندري أيتون لالتواء في الربع الأول من اللقاء.

كما ساهم كاميرون باين في الفوز السادس عشر من أصل 20 مباراة خاضها صنز حتى الآن خارج قواعده وفي الانتصار الـ33 بالمجمل من أصل 42 مباراة، وذلك بتسجيله 20 نقطة بعدما نجح في 8 من محاولاته الـ12 في لقاء تسيّده الضيوف تماماً وأنهوا شوطه الأول متقدمين بفارق 10 نقاط 64-54 بفضل 21 نقطة من بوكر.

وسجل ماكغي 8 نقاط في مستهل الربع الثالث ليوسع الفارق الى 15 نقطة، ممهداً الطريق أمام فريقه للبقاء أمام مضيفه بفارق مريح وصل حتى 29 نقطة رغم جهود كايد كانينغهام الذي سجل 21 نقطة قبل أن يطرد في الربع الثالث، وكوري جوزف الذي سجل أيضاً 21 نقطة لبيستونز الذي أنهى عام 2021 بـ18 هزيمة في 19 مباراة لكنه بدأ العام الجديد بشكل أفضل من خلال الفوز بخمس من مبارياته التسع حتى الآن.

واستفاد صنز على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له مينيسوتا تمبروولفز الأحد بفوزه على غولدن ستايت ووريرز 119-99، ليبتعد في الصدارة عن الأخير (33-9 لصنز مقابل 31-12 لووريرز).

وتأثر ووريرز بغياب نجمه ستيفن كوري لإصابة طفيفة في يده اليمنى تعرض لها الجمعة، لكي يحسم مواجهته مع فريق المدرب ستيف كير الذي افتقد أيضاً درايموند غرين للمباراة الرابعة توالياً بسبب الإصابة.

وحقق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير عودة موفقة الى فريقه يوتا جاز الذي غاب عنه لخمس مباريات متتالية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك بقيادته للفوز على دنفر ناغتس 125-102.

ولعب غوبير دوراً حاسماً في وضع حد لمسلسل هزائم جاز عند 4 مباريات متتالية وإبقائه قريباً من صنز ووريرز (29 فوزاً مقابل 14 هزيمة)، بتسجيله 18 نقطة مع 19 متابعة، فيما تألق دونوفان ميتشل بتسجيله 31 نقطة والكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيله 21 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فاز هيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 118-112 بفضل 23 نقطة و14 متابعة لكريستيان وود وسلة حاسمة لإيريك غوردون في آخر 12.5 ثانية.

© 2022 AFP