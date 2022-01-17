كأس أمم إفريقيا: بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن النهائي والرأس الأخضر بالانتظار

كينزو ترايبويلارد ا ف ب/ا ف ب

مهاجم الكاميرون فنسان أبو بكر يحتفل بهدفه في مرمى الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الأولى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم على ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي في 17 كانون الثاني/يناير 2022

ياوندي (أ ف ب) – فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه سيد الموقف في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بين الكاميرون صاحبة الأرض والرأس الأخضر وبوركينا فاسو أمام إثيوبيا.

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وعزز المنتخب الكاميروني، الضامن تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة السابقة، صدارته للمجموعة مع 7 نقاط، فيما حسم منتخب بوركينا فاسو الوصافة مع 4 نقاط ليلحق بأصحاب الأرض إلى الدور الإقصائي، متساوياً مع الرأس الأخضر، لكن مع أفضلية لمنتخب "الخيول" عقب فوزه على مطارده المباشر 1-صفر. وتذيلت إثيوبيا الترتيب بنقطة يتيمة.

وبات يتعين على منتخب الرأس الأخضر انتظار بقية نتائج المجموعات لمعرفة مصيره، كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

على ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي، ضغط المنتخب الكاميروني في الشوط الأوّل من دون خطورة تذكر، قبل أن يفتتح التسجيل من أول تسديدة حقيقية من هداف البطولة القارية فنسان أبو بكر الذي استغل ركلة حرة من اليسار إلى داخل المنطقة فشل دفاع الرأس الأخضر في التعامل معها لتصل إلى لاعب النصر السعودي ويسدد أرضية زاحفة إلى يسار الحارس جوسيمار فوزينيا (39)، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في النهائيات.

وأهدر الرأس الأخضر أخطر فرصه قبل دقيقة من الاستراحة، اثر تسديدة من يانيك دوس سانتوس تافاريس صدها بقدمه مدافع سانت إتيان الفرنسي هارولد موكودي بعدما ارتمى أرضاً أمام المرمى المشرّع (44).

مع بداية الشوط الثاني، فاجأ الرأس الأخضر أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر البديل لاعب أولمبياكوس اليوناني غاري رودريغيش الذي استفاد من مجهود فردي من زميله خاميرو مونتيرو وعرضية أرضية لينكزها بكعب قدمه في الشباك (53).

في المباراة الثانية وعلى ملعب "كويكونغ ستاديوم" في بافوسام، استهلت إثيوبيا الشوط الأوّل بتسديدة بعد أربع دقائق من صافرة البداية عبر سورافيل داغناشو بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء صدها الحارس فريد ويدراوغو، ليعود الاخير ويتألق أمام تسديدة غيتانيه كيديبيه من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى العليا (10).

ردت بوركينا فاسو عبر حسن بانديه في الدقيقة 11، قبل أن تفتتح التسجيل بعد تمريرة طويلة من أداما غيرا ضرب بها الدفاع إلى سيريل بايالا سيطر عليها من خارج المنطقة وتابعها ساقطة بقدمه اليسرى فوق الحارس تكليماريام شانكو الذي خرج من مرماه لملاقاته (24).

وأدرك منتخب "والياس" التعادل في الدقيقة 52 من ركلة جزاء نفذها كيديبيه بنجاح بعد عودة حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لتأكيد لمسة يد داخل المنطقة على ستيفي ياغو.

© 2022 AFP