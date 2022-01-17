كأس أمم إفريقيا: "كاس" تعلّق قرار "فيفا" إيقاف السنغالي غاي

أوزان كوسيه ا ف ب/ا ف ب

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – علقت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" الإثنين العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الدولي السنغالي بابي غاي مما سيسمح له باستكمال مشواره مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون.

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وأوضح متحدث باسم "كاس" لوكالة فرانس برس، أنّ اللاعب الذي تمت معاقبته الأسبوع الماضي بسبب خلاف على انتقاله بين مرسيليا الفرنسي وواتفورد الإنكليزي، "لم يعد موقوفًا في الوقت الحالي".

ولم تصدر "كاس" التي تتخذ من لوزان مقراً لها قراراً بشأن "فيفا" الذي حرم المهاجم البالغ 22 عامًا من خوض جميع المسابقات الرسمية لمدة أربعة أشهر لتوقيعه عقدًا مسبقًا مع واتفورد قبل أن يتراجع لينضم إلى مرسيليا في عام 2021.

وقال المتحدث باسم محكمة التحكيم الرياضية، إن اللاعب الدولي الشاب الذي بدأ مسيرته في لوهافر في عام 2017، "حصل ببساطة على تأثير إيقافي" من هذه العقوبة، لحين البت باستئنافه.

ولا يزال غاي تحت خطر الإيقاف لاحقًا، في حين أن ناديه الحالي مرسيليا يواجه خطر منعه من التعاقد لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى غرامة تزيد عن مليوني يورو في هذه القضية. وأعلن مرسيليا عزمه الاستئناف السبت.

ولد غاي في فرنسا ولعب مع المنتخب الفرنسي لما دون 18 عامًا ثمّ مع منتخب ما دون 19 عامًا قبل ان يقرر تمثيل السنغال، موطن والديه، في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وشارك لاعب خط الوسط من مقاعد البدلاء مع المنتخب السنغالي في مباراته الافتتاحية التي انتهت بالفوز على زمبابوي 1-صفر، لكنه لم يشارك في المواجهة امام غينيا التي انتهت بالتعادل السلبي الاسبوع الماضي.

وتخوض السنغال التي تحتل صدارة مجموعتها الثانية برصيد 4 نقاط مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد ملاوي الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة، عقب اقترابها مع غينيا التي تتقاسم معها عدد النقاط ذاته من التأهل الى الدور ثمن النهائي.

© 2022 AFP