بطولة أستراليا المفتوحة: مدفيديف بسهولة الى الدور الثاني

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته ضد السويسري هنري لاكسونن في الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب في 18 كانون الثاني/يناير 2022.

ملبورن (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل على السويسري هنري لاكسونن 6-1 و6-4 و7-6 (7-3) الثلاثاء في ملبورن.

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واحتاج مدفيديف الذي يمني النفس بإحراز لقبه الكبير الثاني بعد بطولة الولايات المتحدة، آخر بطولات الغراند سلام، على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، الى ساعة و54 دقيقة للتخلص من عقبة السويسري المصنف 91 عالميا.

وقال مدفيديف الذي حرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من حسم البطولات الأربع الكبرى العام الماضي عندما تغلب عليه في المباراة النهائية لفلاشينغ ميدوز: "حاولت الفوز بهذه المجموعة الثالثة لكني قلت بأنني سأنتظر (الشوط الفاصل)، ونجحت في ذلك، وبالتالي أنا سعيد حقًا".

واضاف "بدأت بشكل جيد في أستراليا العام الماضي، فزت بكأس رابطة اللاعبين المحترفين وتمكنت من الوصول إلى النهائي هنا. أحب اللعب هنا، أحب الملاعب الصلبة وأريد أن أفعل أفضل مما حققت العام الماضي".

ويسعى مدفيديف إلى تعويض خسارته المباراة النهائية العام الماضي عندما سقط أمام ديوكوفيتش، وهو المرشح الأبرز للتتويج باللقب بعد ترحيل الصربي بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما دمّر أحلامه بإحراز اللقب الحادي والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

ويلتقي مدفيديف في الدور الثاني مع الأسترالي نيك كيريوس الـ115 عالميا أو البريطاني ليام برودي الـ128 عالميا والصاعد من التصفيات.

© 2022 AFP