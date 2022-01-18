بطولة إسبانيا: ريال بيتيس يعود الى الانتصارات ويعزز مركزه الثالث

كريستينا كيلسر ا ف ب

لاعبو ريال بيتيس يحتفلون بهدف الفريق الرابع ضد ألافيس الذي سجله خوانمي في الدوري الاسباني لكرة القدم على ملعب "بينيتو فيامارين" في إشبيلية 18 كانون الثاني/يناير 2022

مدريد (أ ف ب) – استعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات بعد غيابه عنها في ثلاث مباريات تواليًا في الدوري الاسباني لكرة القدم، وأسقط ضيفه ألافيس برباعية نظيفة الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين، ليعزز مركزه الثالث.

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وابتعد النادي الأندلسي بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، علمًا أن نادي العاصمة وحامل اللقب يخوض مباراته لهذه المرحلة في 16 شباط/فبراير ضد ليفانتي.

وسجل المهاجم بورخا إيغليسياس ثنائية (11 و41)، فيما أحرز سيرخيو كاناليس (29) وخوانمي (54) الهدفين الآخرين.

ورفع فريق المدرب الارجنتيني مانويل بيليغريني المتألق هذا الموسم رصيده الى 37 نقطة، على بعد سبع نقاط من إشبيلية الثاني، وأربع وخمس نقاط عن ريال سوسييداد وبرشلونة، الخامس والسابع تواليًا. فيما يحلق ريال مدريد في الصدارة برصيد 49 نقطة.

ولم يعرف بيتيس طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري. إذ اختتم العام الماضي بخسارة 2-3 ضد أتلتيك بلباو وافتتح الحالي بسقوطه على أرضه 2-صفر ضد سلتا فيغو قبل أن يتعادل مع رايكو فايكانو منذ قرابة عشرةأيام.

ويلعب لاحقًا أيضًا إسبانيول الحادي عشر مع مضيفه قادش وصيف القاع.

© 2022 AFP