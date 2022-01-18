بطولة إنكلترا: ايفرتون يعين فيرغوسون مدربًا مؤقتًا خلفًا لبينيتيس

ليفربول (أ ف ب) – أعلن نادي ايفرتون الانكليزي الثلاثاء تعيين الاسكتلندي دانكن فيرغوسون مدربًا مؤقتًا للمرة الثانية خلفًا للمقال الإسباني رافايل بينيتيس.

إعلان اقرأ المزيد

وقال نادي الـ"ميرسيسايد" في بيان "تم تعيين دانكن فيرغوسون مدربًا مؤقتًا للمباريات المقبلة" التي يستهلها على أرضه ضد أستون فيلا ومدربه ستيفن جيرارد السبت في الدوري.

وتابع "سيتم الإعلان عن تعيين مدرب دائم في الوقت المناسب".

وسبق لفيرغوسون (50 عامًا) أن استلم المهام مؤقتًا في العام 2019 خلفًا للبرتغالي ماركو سيلفا، ونجح في حصد خمس نقاط من ثلاث مباريات في الدوري ضد تشلسي، مانشستر يونايتد وأرسنال قبل تعيين المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.

وبات بينيتيس سادس مدرب يغادر ايفرتون في غضون ست سنوات تحت ملكية رجل الاعمال البريطاني-الايراني فرهاد مشيري.

أقيل من منصبه الاحد غداة الخسارة 1-2 ضد نوريتش وبعد سلسلة من 13 مباراة في الدوري تخللها فوز واحد فقط، ليتراجع الى المركز السادس عشر، على بعد ست نقاط فقط من أول مراكز الهبوط.

ارتبط الإسباني الآخر روبرتو مارتينيس، مدرب المنتخب البلجيكي الحالي، بالعودة الى ايفرتون فيما تحدثت تقارير عن أسماء أخرى مثل الدوليين الانكليزيين السابقين واين روني وفرانك لامبارد.

© 2022 AFP